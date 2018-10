QEUS - ein Klanggefühl der neuen Generation (FOTO)

Schwerte (ots) -Die kompromisslos schlanke QEUS APS-Serie setzt Maßstäbe in Designund Qualität. Dabei kombiniert sie Schlichtheit mit modernsterTechnik für das beste Sounderlebnis in diversen Einsatzbereichen.Heimkino-Soundanlagen sind meist nicht nur teuer, sondern auchaufwändig in der Installation sowie klobig, wenn es um das Designgeht. Bisher galt oftmals der Ansatz "Je besser der Sound, destogrößer die Boxen". Dem widerspricht nun die snakebyte distributionGmbH und bringt die einfach installierbaren, individuellintegrierbaren QEUS-Soundsysteme auf den Markt.Die neuartige Kombination aus Flachmembran und magnetostatischemAntrieb ist nicht nur kompakt, sondern lässt sich in jedes Raumdesignharmonisch einfügen. Der mitgelieferte Subwoofer ELAC S10EQ, der aucheine Phasenkorrektur besitzt, sorgt für eine große Reich-weite undeine einzigartige Verständlichkeit von Sprache und Musik.Neben den Lautsprechern sowie dem Subwoofer ist im Lieferumfangebenfalls eine selbstentwickelte Frequenzweiche zur optimalenAnpassung an den Subwoofer. Zur Einrichtung der Lautsprecher kanneine eigene App auf jedes gängige Smartphone geladen werden. Somitwird die Installation so einfach wie nie."Wir freuen uns, dass wir mit der QEUS APS-Serie neue Maßstäbe imBereich Home Audio setzen können. Wir wollten mit den Produkteneinfaches Design, bestmöglichen Klang und einfaches Setupkombinieren. Das erste Feedback der Käufer zeigt, dass wir unsereZiele er-reicht haben", so Markus Pieprznik, Geschäftsführer beisnakebyte distribution.Mit der QEUS APS-Serie kann stilvoll, aber gleichsam mühelos ein2.1-System für den Heimkino-, Gaming- oder Sport-Genuss installiertwerden.Die Serie ist in vier verschiedenen Ausfertigungen (schwarz/weiß;1 Meter oder 1,2 Meter Höhe) ab sofort überhttps://www.geekhomestore.de/de/products?cat=44&brand=53 verfügbar.Weitere Listungen werden gerade verhandelt.Alle Informationen finden Sie unter www.qeus.deBei Veröffentlichung Beleg erbeten.Zusätzliche Bilder verfügbar. Interviews möglich.Über QEUSQEUS steht für die Kombination von bestem Sound mit eleganterOptik. Höchster Audiogenuss wird durch neueste Technologie inschlankem Design in jedem Wohnzimmer möglich. Die QEUS APS-Seriesetzt neue Maßstäbe im Home Audio-Bereich und ist eine Marke dersnakebyte distribution GmbH. Mehr Informationen unter www.qeus.deHier können Sie die Pressemitteilung auch als PDF oder Word-Dateiherunterladen.PDF: http://ots.de/4zIW7UWord-Datei: http://ots.de/0raa3qPressekontakt:BC Communication UG (haftungsbeschränkt)Verantwortlicher Pressekontakt: Peter Konhäusneroffice@bc-communication.com - Phone: +49 176 59 74 85 10Original-Content von: snakebyte group, übermittelt durch news aktuell