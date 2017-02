Provinzial Rheinland erwartet erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

Düsseldorf (ots) - Die Provinzial Rheinland Versicherungen gehenfür 2016 von guten Geschäftsergebnissen aus. Bei ihrem im letztenJahr gestarteten Zukunftsprogramm "Plan P" gibt es bereits erstesichtbare Erfolge.Nach vorläufigen Geschäftszahlen konnten die Sachversicherer derProvinzial Rheinland Gruppe im vergangenen Jahr ein Beitragswachstumvon 5,5 Prozent auf 1,42 Mrd. Euro erreichen. Treiber des Wachstumswaren hier vor allem die Sparten Kraftfahrt, Hausrat und Wohngebäude.Besonders die Wohngebäude-Sparte konnte im Neugeschäft deutlichzulegen - und zwar um knapp 11 Prozent, obwohl das Unternehmen hierbereits Marktführer im Rheinland ist.In der Lebensversicherung gingen die Beiträge nach vorläufigenSchätzungen dagegen um etwa 9 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro zurück, wasinsbesondere am Rückgang der Einmalbeiträge liegt, die für dasNeugeschäft limitiert wurden.2016 hatte die Provinzial Rheinland mehrere größereSchadenereignisse zu verkraften, vor allem durch die Unwetterserie imFrühsommer 2016, die mit über 60 Mio. Euro Schäden zu Buchegeschlagen hat. Die Combined Ratio im selbst abgeschlossenen Geschäftder Provinzial Rheinland, also die Summe von Schadenaufwand undKosten im Verhältnis zu den verdienten Bruttobeiträgen, wird beivoraussichtlich 91,5 Prozent liegen, was immer noch deutlich unterdem voraussichtlichen Marktdurchschnitt (96 Prozent) liegt.Die Provinzial Rheinland Holding erwartet ein Jahresergebnis, dasoberhalb des Vorjahres (44 Mio. Euro) liegen wird.Zukunftsprogramm "Plan P" erfolgreich gestartetAnfang 2016 hat die Provinzial Rheinland ihr Zukunftsprogramm"Plan P" gestartet. Damit sollen zum einen die jährlichen Kosten umrund 20 bis 25 Mio. Euro verringert werden. Hier ist das Unternehmendurch eine Reihe von Einsparmaßnahmen bereits auf einem sehr gutenWeg, dieses Ziel wie geplant bis 2020 zu erreichen. Darüber hinaushat das Unternehmen im Rahmen seines Programms eine Offensivegestartet, um dem geänderten Kundenverhalten im Rahmen derfortschreitenden Digitalisierung Rechnung zu tragen.Seit 1. Februar neu: das digitale KundenportalAuch hier gibt es bereits erste sichtbare Ergebnisse. So ist am 1.Februar 2017 das neue digitale Kundenportal der Provinzial Rheinlandonline gegangen. Mit "MeineProvinzial" verschmilzt das Unternehmenseine Online- und Offlinewelt. Neben dem Überblick über privateVersicherungsverträge und die Versicherungspost können Kunden indiesem Portal direkt mit ihrem persönlichen Berater in Kontakttreten. Anfragen werden somit direkt beantwortet und werden nichterst an einen zentralen Kundenservice weitergeleitet. Ein weitererClou ist ein "Schadentracking", bei dem Kunden den aktuellenBearbeitungsstand ihrer Schäden verfolgen können. Dabei können über"MeineProvinzial" ebenso Schäden gemeldet und zugehörige Dokumentehochgeladen werden. Persönliche Daten, wie Adresse oderBankverbindungen, sind mit wenigen Klicks direkt über das neueKundenportal aktualisiert. Außerdem bietet die Provinzial Rheinlandihren Kunden an, persönliche Dateien im Kundenportal kostenlos undsicher zu speichern. Ein weiterer Ausbau des Portals ist geplant.Pressekontakt:Christoph HartmannProvinzial Rheinland Versicherung AGPressesprecher und Leiter UnternehmenskommunikationTel. 0211/978 2922Fax: 0211/978 1759Mobil: 0172-2063131E-Mail: christoph.hartmann@provinzial.comOriginal-Content von: Provinzial Rheinland Versicherungen, übermittelt durch news aktuell