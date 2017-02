Hamburg (ots) -Prof. Dr. Carolin Tonus, seit vergangenem November Chefärztin derAllgemein- und Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik St. Georg inHamburg, wurde vom "Leading Medicine Guide" als Darmexpertinausgezeichnet. Prof. Tonus, die nach sechs sehr erfolgreichen Jahrenin der Asklepios Klinik Nord - Heidberg in die traditionsreicheKlinik im Stadtzentrum gewechselt ist, wird gemeinsam mit derStrahlentherapeutin Privatdozentin Dr. Silke Tribius dieintraoperative Strahlentherapie aufbauen. Hierbei werdenfortgeschrittene Tumore am offenen Bauch gezielt bestrahlt. In derHansestadt gibt es ein solches Behandlungsangebot bisher noch nicht."Das Zertifikat unterstreicht, welche Expertise Frau Prof. Tonusin die Asklepios Klinik St. Georg eingebracht hat", sagt Dr. KlausSchmolling, Geschäftsführender Direktor der Klinik. "Der 'LeadingMedicine Guide' stützt sich dabei auf Empfehlungen anderer Ärzte,also auf Fachleute", so Dr. Schmolling weiter.Frau Prof. Tonus ist nicht nur erfolgreiche Chefchirurgin, sondernauch in den anerkannten Fachgesellschaften sowie im Berufsverband derDeutschen Chirurgen aktiv. Zudem gehört sie als ärztliche Vertreterindem Aufsichtsrat der Asklepios Kliniken Hamburg an. Daneben ist Prof.Tonus Fachverantwortliche an der Asklepios Medical School und hatletzten Herbst als erste Frau dem Symposium für MinimalinvasiveChirurgie in Hamburg vorgestanden. Gerade in der Chirurgie warenFrauen über viele Jahre unterrepräsentiert. Chefärztinnen gibt es inder Bauchchirurgie auch heute noch nur wenige.Ein Foto von Frau Prof. Tonus liegt dieser Pressemitteilung bei.Hier ein Videointerview mit Prof. Tonus:https://www.youtube.com/watch?v=PGdn3UE2ADAÜber den "Leading Medicine Guide"Der "Leading Medicine Guide" ist eine der führenden nationalen undinternationalen Online-Premium-Experten- und Netzwerkplattformen fürrenommierte und ausgesuchte medizinische Experten (Human- undZahnmedizin) und Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888Pflegebotschafter-Blog: wirpflegen.hamburgBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell