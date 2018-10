Produzentenbericht belegt erneut hohe Bedeutung des MDR für mitteldeutsche Kreativwirtschaft

Leipzig (ots) - Der MDR hat 2017 erstmals mehr als die Hälfteseiner Mittel für Produktionen und Lizenzen in Mitteldeutschlandausgegeben: 26,6 Mio. Euro gingen an Unternehmen in seinemSendegebiet. Das sind fast 51 Prozent des Gesamtaufwands und stelltim Vergleich zu 2016 einen Anstieg von neun Prozentpunkten dar. FastDreiviertel der Aufwendungen gingen an unabhängige Produzenten.Diese Zahlen gehen aus dem fünften Produzentenbericht hervor, deram 29. Oktober dem Rundfunkrat vorgestellt wurde. Der MDR alsregional verankerter Sender brauche eine vielfältige undleistungsstarke Kreativwirtschaft, so MDR-Intendantin Karola Wille.Rundfunkratsvorsitzender Horst Saage begrüßte die Entwicklung. DerProduzentenbericht belege die hohe Bedeutung des MDR alszuverlässiger Partner für die mitteldeutsche Produzentenlandschaft.Für Produktionen und Lizenzkäufe gaben der MDR und der unterseiner Federführung stehende Kinderkanal zusammen fast 67 Mio. Euround damit rd. 5,7 Mio. Euro mehr als im Vorjahr aus. Dieser deutlicheAnstieg geht auf einen erhöhten Aufwand bei dem Gemeinschaftsprogrammzurück: Der Kika wandte für seine Auftrags-,Ko-, Misch- undLizenzproduktionen 2017 rd. 14,2 Mio. Euro auf, 5,5 Mio. Euro mehrals 2016. Die Aufwendungen des MDR allein blieben mit 52,6 Mio. Euroauf einem sehr guten Niveau stabil.Seit 2016 wird dem Produzentenbericht eine Aufstellunggemeinschaftlich finanzierter ARD-Produktionen unter MDR Federführungbeigefügt. Dies betrifft 2017 fiktionale Produktionen für Das Erstewie z. B. die Serien "Charité", "In aller Freundschaft" oder "Inaller Freundschaft - Die jungen Ärzte", die Donnerstagskrimis"Wolfsland" oder die Freitagsfilme "Der Ranger - Paradies Heimat".Unter Federführung des MDR wurden 2017 fiktionale Produktionen miteinem Umsatz von fast 60 Mio. Euro realisiert. Hiervon flossen 39,3Mio. Euro, das sind 66 Prozent, an mitteldeutsche Produzenten - 8,7Mio. Euro und damit drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.Der fünfte Produzentenbericht ist im Netz abrufbar unterhttp://ots.de/NHca6K .Das Thema gemeinschaftlich finanzierte fiktionale ARD-Produktionenwurde im Rundfunkrat anschließend gemeinsam mit Christine Strobl,Geschäftsführerin ARD Degeto, vertieft. Auf Einladung des Gremiumsinformierte Strobl über das Engagement der ARD Filmtochter inMitteldeutschland und ging insbesondere auf die filmische Abbildungdeutscher Lebenswirklichkeiten ein, in Bezug auf Ost und West wieauch in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit. Der Rundfunkratbestärkte die ARD Degeto darin, die vorgestellte Analyse in beidenBereichen fortzuführen und regelmäßig auszuwerten.Pressekontakt:MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK, Horst Saage, Vorsitzender des RundfunkratesTel.: (0341) 3 00 62 21, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de,Internet: www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell