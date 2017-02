Pressestimme: 'Die Zeit' zu Frankreich/Le Pen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Frankreich/Le Pen:

"Ein Muster ist erkennbar: Sind Großmächte im Spiel, ist es gut, wenn der Nachbar zumindest dem Prinzip nach solidarisch ist, vor allem wenn dieser über das Militär verfügt, das man selbst nicht hat.



Eine Präsidentin LePen aber wird sich dem Prinzip nach mit Trump und Putin bestens verstehen und gegen alles sein, was in Deutschlands Interesse liegt, vor allem wenn die Königin der Flüchtlinge weiterregieren sollte. Laut LePen ist Deutschland nämlich schuld am Unglück Frankreichs. So ärgerlich das sein mag, es ist ein bisschen zu spät, sich zu beklagen, dass Aufwiegler jetzt die Themen vorgeben. Wo sind die Antworten der Deutschen? Wo die Vorschläge derer, die Europa nicht zerstören wollen? Fassungslos schaut man auf den Trash-Populisten Trump. Gleich nebenan siegt gerade die Demagogie auf Weltniveau."