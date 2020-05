Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Netanjahu-Prozess/Israel

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Netanjahu-Prozess/Israel:

"Schaut man sich heute im Nahen und Mittleren Osten um, dann wird klar: Als Rechtsstaat und Demokratie steht Israel einzig da.



In Syrien, der Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten, den palästinensischen Autonomiegebieten, im Iran - überall ist ein Prozess gegen die Machthaber völlig undenkbar. Vielmehr ist die Justiz ein scharfes Schwert in den Händen der herrschenden, meist korrupten, Eliten, das gegen Opposition und Kritiker der Verhältnisse ohne Zögern zum Einsatz gebracht wird. Das heißt: Wer der einzigen Demokratie im Vorderen Orient an den Kragen will, macht sich auch zum Fürsprecher solcher Verhältnisse."/al/DP/he