Pressestimme: 'Landeszeitung' zu Russland/Nawalny

LÜNEBURG (dpa-AFX) - "Landeszeitung" zu Russland/Nawalny:

"Der Liberalismus habe sich überlebt, sagte Russlands Präsident jetzt der 'Financial Times'.



Dagegen gibt man sich im Kreml überzeugt, dass der russische Sonderweg dagegen auf die Ewigkeit zielt. Aber ist ein Regime tatsächlich stabil, das den Protest einer verschwindend kleinen Minderheit vor einer eigentlich unbedeutenden Wahl brutal niederknüppeln lässt? Und in dem Oppositionelle damit rechnen müssen, in Haft plötzlich Vergiftungssymptome zu zeigen? Nein, so handelt ein Staat, der Angst hat. Angst vor dem eigenen Volk. Würde Putin die Geschichte nicht nur missbrauchen, um die eigene Macht zu rechtfertigen, könnte er erkennen, dass überschießende Härte gegen die Beherrschten immer auf Webfehler im Herrschaftssystem und oft auf den Niedergang desselben hinweisen."/zz/DP/jsl