Parallel Wireless dehnt System der Indoor-vRAN-Produkte aus

Zusammenarbeit mit Node-H und Arcadyan Technology Corporation löstkostengünstig Probleme bei Indoor-MobilnetzenNashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Parallel Wireless Inc.,bahnbrechend bei Mobilfunknetz-Bereitstellungen, die so einfach undkosteneffizient wie heutiges WLAN sind, gab eine strategischeExpansion seines Indoor-Mobilfunksystems bekannt. Die gemeinsamvirtualisierte (vRAN) Lösung, die konform mit 3GPP-Standards ist,vereint Parallel Wireless HetNet Gateway (HNG) in Echtzeit mitDual-Mode-Unternehmens-Funkzellen (UMTS & LTE) der ArcadyanTechnology Corporation (TPE:3596) und der führenden Software fürkleine Funkzellen von Node-H. Diese Zusammenarbeit stellt einIndoor-Funkzellenprodukt für unterschiedliche Technik zur Verfügung,das sich selbst konfiguriert und optimiert, höchst kostengünstig istund problemlose Bereitstellung für Unternehmen aller Größen undStrukturen ermöglicht.Dem Small Cell Forum zufolge verzeichnen 39 % bis 61 % allerUnternehmen schlechte Abdeckung in Innenräumen. Die neueZusammenarbeit von Arcadyan und Node-H deckt diesen Bedarf durch einAngebot des insgesamt besten Indoor-Systems: 3G/4G/WLAN, neutralesHosting, private LTE, QoS für Voice und Daten, Flexibilität beiWechsel des genutzten Bandes, Cloud, nahtlose Mobilität, Verwaltungund Steuerung. All dies wird zu den geringsten Kosten fürBereitstellung, Wartung und Expansion geboten.Glanzpunkte:- Schnelle, kostengünstige Plug-and-Play-Installation für Unternehmenaller Größen:Mit dem Parallel Wireless HetNet Gateway reduziert die Zeit derBereitstellung sich von Tagen auf Stunden. Zudem besteht kein Bedarfmehr für RF-Planung und aufwendige Systemintegration. Das HNGgestaltet vRAN jeder Größe für Unternehmen selbstkonfigurierend. Diessenkt die Kosten für die Bereitstellung auf Cents pro Quadratmeter.- 3G/4G für unterschiedliche Technik und Netzanbieter und WLAN:vRAN nutzt HNG von Parallel Wireless, um sämtliche benötigten 3G-und 4G-Gatewayfunktionen bereitzustellen. Zusammen mit SON inEchtzeit auf einer einzelnen COTS-Plattform werden die anfänglicheKapitalinvestition für die Bereitstellung (CAPEX) und die laufendenBetriebskosten (OPEX) gesenkt und Dienste in Multitechnik verfügbargemacht.- Nahtlos und sicher für den Endbenutzer für 3G/4G/WLAN für Voice,Notfalldienste und DatenMit HNG sind eine Reihe Voice-Dienste verfügbar, darunter VoLTE,3G Voice, VoWiFi und PTT. So verfügen Unternehmen über Flexibilität,welche Voice-Dienste sie derzeit und künftig zu nutzen wünschen. HNGermöglicht Interferenz-Minderung zur Verbesserung der Dienstqualität(QoS) und ermöglicht nahtlosen Basisstationswechsel innen und außen.- Wartung und Ausdehnung des Netzwerkes ohne Eingriff und zu geringenKostenSON auf HNG in Echtzeit und für unterschiedliche Technik stelltNetzwerkautomatisierung und -programmierbarkeit zur Verfügung.Gleichzeitig wird laufende Wartung ohne Eingriffe ermöglicht, was dieBetriebskosten (OPEX) reduziert und die Netzwerkleistung steigert.- Bereit zur Einrichtung neuer Dienste (private LTE, IoT,intelligente Gebäude) und von 5GDiese neu durchdachte Lösung für Unternehmen verbessert nicht nurdie Abdeckung in Innenräumen zu deutlich reduzierten Kosten, sondernermöglicht zudem neue Dienste für Netzbetreiber und Unternehmen,darunter Smart Buildings und IoT. Mit MOCN-Kapazitäten auf HNG könnenNetzbetreiber "Private LTE"-Kapazitäten mit geschütztem Routing desTraffics abhängig von Netzwerkleistung oder Benutzerprofil anbieten.Zudem wird eine Analyseplattform geboten, die Erkenntnisse über denBetrieb ermöglicht und die Auswertung von Angeboten für Kunden.Die heutige Ankündigung wird von einer Reihe Pilotprojekten mitKunden in den Regionen EMEA und APAC gestützt.ZitateEin Mitglied der Führungsebene von Arcadyan sagte: "Arcadyan hatbei der Produktentwicklung stets den Endbenutzer im Auge. Wir zielenimmer auf Technik höchster Qualität ab. Unsere Entscheidung, einePartnerschaft mit Parallel Wireless einzugehen, wurde durch unserVertrauen in die Innovation des Unternehmens und das Engagementseines Teams für den Erfolg der Kunden begründet. Diese Partnerschaftbestärkt unsere führende Position auf dem Mobilfunkmarkt und eröffnetweltweit Möglichkeiten für Indoor-Mobilfunkprodukte fürunterschiedliche Technik."Mike Cronin, CEO von Node-H, sagte: "Die Geschäftswelt verlässtsich mehr und mehr auf stets verfügbare, nahtlose und geschützteMobilität mit hohem Durchsatz. Mobildienste überlegener Qualität amArbeitsplatz sind jetzt entscheidend. Indoor-Netzwerke benötigenunterschiedliche Technik, Plug-and-Play-Installation, Flexibilitätbei der Konfiguration und 5G als künftige Option. Parallel Wirelesseröffnet dem Unternehmenssegment durch Expansion seines Portfolioseine skalierbare, offene und flexible Virtualisierungsarchitektur,welche Unternehmen über heterogene Netzwerktechniken zur Verfügungsteht - von WLAN bis zu 3G und 4G im Mobilfunkbereich."Rajesh Mishra, Gründer und CTO von Parallel Wireless, sagte:"Diese strategische Zusammenarbeit mit Node-H und Arcadyan bietetInnovation im gesamten Spektrum der Indoor-Netzwerk Architektur -darunter Unternehmen, IoT und 5G - mit kleineren, höchst kompakten,effizienten Software-definierten kleinen Zellen für unterschiedlicheTechnik, die vollständig orchestriert sind und QoS-Abdeckung und-Kapazität zu einem Bruchteil des Preises bereitstellen."Über Parallel WirelessParallel Wireless erschließt neue Wege auf dem Markt derDrahtlos-Infrastruktur und ermöglicht Betreibern, ihreG-Mobilfunknetze so einfach und kosteneffizient wie WLAN fürUnternehmen umzusetzen - sei es für ländliche Regionen, Unternehmen,öffentliche Sicherheit, M2M, Smart Cities oder für dicht besiedelteurbane Gebiete. Derzeit betreibt das Unternehmen Bereitstellungenoder Versuchsprojekte mit führenden Netzbetreibern auf sechsKontinenten. Die Innovationskraft und Spitzenleistungen von ParallelWireless im Bereich virtualisierter RAN (vRAN) für unterschiedlicheTechnik wurden mit 27 Branchenpreisen ausgezeichnet. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.parallelwireless.comPressekontakt:Eugina JordanParallel Wireless Inc.ejordan@parallelwireless.com+1-603-589-9937App. 246Original-Content von: Parallel Wireless, übermittelt durch news aktuell