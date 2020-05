PJT: Kommt jetzt der Hammer?

PJT weist am 25.05.2020, 02:52 Uhr einen Kurs von 51.01 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Investment Banking & Brokerage" geführt.

Unsere Analysten haben PJT nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über PJT in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über PJT wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der PJT wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für PJT aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der PJT liegt im Mittel wiederum bei 57,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 51,01 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 13,05 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der PJT insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PJT liegt bei einem Wert von 19,22. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 37,06) unter dem Durschschnitt (ca. 48 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist PJT damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.