Öl: Schert Russland wieder aus? (WTI, Brent, BP, Royal Dutch Shell, Gazprom, Sky Petroleum, Transocean, Schlumberger, Neste Oil, Surgutneftegas)

Weitere Suchergebnisse zu "Transocean":

Lieber Leser,

der Ölpreis schwächelt in dieser Woche, was an einem etwas festeren US-Dollar liegen könnte. In Anbetracht der steigenden Rohölbestände in den USA sowie immer mehr in Betrieb genommener Ölbohrplattformen (Baker Hughes Rigs), bleibt der Ölpreis jedoch verhältnismäßig stabil. Die zu Beginn des Jahres implementierten Produktions- Kürzungen der Opec- sowie einiger Non-Opec Länder stützen. Zumal die beiden weltweit größten Ölproduzenten nachweislich ihre Kürzungen durchgezogen haben. Auch steigende Aktienmärkte und die Aussicht auf Infrastrukturmaßnahmen lassen tendenziell und längerfristig stabile Ölpreise erwarten.

Was wenn Russland wieder erhöht?

Zusammen vereinen Saudi-Arabien sowie Russland 49 % der gesamten weltweiten Ölproduktion auf sich. Per Januar soll die Produktion in Russland um 10.000 Barrel pro Tag auf 11,11 Mio. Barrel gefallen sein. Nicht viel in Anbetracht dessen, dass die russische Gesamtproduktion in 2016 durchschnittlich bei 10,97 Mio. Barrel lag und damit auf dem höchsten Level seit 30 Jahren. Geplant ist eine Reduktion um insgesamt 300.000 Barrel pro Tag innerhalb des ersten halben Jahres 2017. Saudi-Arabien hat im Januar mehr als vereinbart gekürzt, nämlich 564.000 Barrel pro Tag. Dennoch ergaben Schätzungen, dass Russlands Output im zweiten Halbjahr wieder steigen könnte und somit einen Teil der Kürzungen wieder ausgleichen wird.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse