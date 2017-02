Hannover (ots) - In einem ökumenischen Gottesdienst haben derVorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx,und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD), Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, offiziellgegenseitig die beiden neuen Bibelübersetzungen überreicht.Lutherbibel und Einheitsübersetzung sollen künftig zusammen inökumenischen Gottesdiensten verwendet werden.Kardinal Marx betonte in seiner Einführung in der KonkathedraleSt. Eberhard in Stuttgart, dass die Beschäftigung mit der Bibel keineSaisonaufgabe sei. "Sie ist eine sprudelnde Quelle. Das Wasser, dasaus ihr geschöpft wird, wird nicht weniger, sondern mehr. Je mehr wiruns mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen, desto mehr erfahrenwir das Geheimnis Christi", so Kardinal Marx. Beide Kirchen hättensich in den letzten Jahren der Aufgabe gestellt, die Heilige Schriftin ihrer deutschen Übersetzung zu arbeiten. "Es freut mich sehr, dasswir in einem solch ökumenisch bedeutsamen Jahr 2017, in dem wir unsgemeinsam an die Ereignisse der Reformation vor 500 Jahren erinnernund sie heute als Christusfest feiern, Gottes Wort in unsere Mittestellen."In seiner Predigt sagte der Ratsvorsitzende, LandesbischofBedford-Strohm: "Es gibt nichts, was es nicht in der Bibel gibt, sieschreitet den Rand und die Mitte der menschlichen Existenz ab undstellt alles vor Gott. Des¬wegen gilt für mich: Die Bibel ist dasBuch der Bücher und die Quelle der Humanität, ja die Quelle allenerfüllten Lebens, denn sie kennt den diesseitig¬en Menschen in allenAspekten, aber sie redu¬ziert ihn nicht auf`s Diesseits, sondernerschließt die Quellen des Lebens, die aus der Ewigkeit kommen.Christlicher Glaube heute heißt, sich auf diese Geschichteneinzulassen, diese Geschichten in die eigene Biographiehineinzuschreiben und umgekehrt das eigene Leben zum Teil der großenGeschichte Gottes mit den Menschen werden zu lassen und sein Leben imLichte dieser Geschichte zu deuten. In dieser Geschichte ist einGeist der Freiheit aufbewahrt, der Vergangenheit, Gegenwart undZukunft erschließt."In den vergangenen Jahren wurden die Einheitsübersetzung und dieLutherbibel jeweils einer eingehenden Überprüfung und Revisionunterzogen. Bei der Überreichung der neuen Bibeln sagten KardinalMarx und Landesbischof Bedford-Strohm: "Mit den neuen Übersetzungenerinnern wir uns an unsere gemeinsame Grundlage - die Heilige Schrift- und bringen gleichzeitig unsere Wertschätzung für die jeweilsandere Übersetzung zum Ausdruck. Für die ökumenischen Gottesdiensteauf den verschiedenen Ebenen empfehlen wir, auf die Texte derrevidierten Einheitsübersetzung und Lutherbibel zurückzugreifen undwenn möglich auch beide Übersetzungen zu Gehör zu bringen."Einheitsübersetzung und Lutherbibel sind damit gemeinsame Grundlagefür die ökumenische Arbeit insgesamt.Mit einer Ökumenischen Bibeltagung, die unter dem Leitwort "DasWort - ganz nahe bei dir" (Dtn 30,14) stand, wurde die Einführung derBibelausgaben in Stuttgart begleitet. Der frühere Bischof von Erfurt,Bischof em. Dr. Joachim Wanke, und der frühere Landesbischof vonThüringen, Dr. Christoph Kähler, berichteten vor rund 200 Teilnehmernüber die Revisionsprozesse der Bibel. Die Journalistin Dr. ChristianeFlorin führte ein Gespräch mit der Schriftstellerin SibylleLewitscharoff über die Rolle der Bibel für die kulturelle undreligiöse Selbstvergewisserung der Gesellschaft. Ziel der Tagung wares, über die für die evangelische Kirche grundlegende Bibel nach derÜbersetzung Martin Luthers und die in allen deutschsprachigenkatholischen Bistümern verwendete Einheitsübersetzung der HeiligenSchrift in ihren nun vorliegenden neuen Ausgaben miteinander insGespräch zu kommen. In Stuttgart wurden die beiden Bibelübersetzungengewürdigt und deren gesamtgesellschaftliche Bedeutung hervorgehoben.Die Tagung wurde von der EKD, der Deutschen Bischofskonferenz undder Deutschen Bibelgesellschaft sowie dem Katholischen Bibelwerkveranstaltet und organisiert.Hinweis: Redebeiträge der Tagung sowie die Predigt vonLandesbischof Heinrich Bedford-Strohm finden Sie unter www.dbk.de,www.ekd.de, www.bibelwerk.de, www.die-bibel.dePressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell