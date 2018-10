O-Ton (Audio): Im Herbst werden besonders viele Wildkatzen überfahren (AUDIO)

Berlin (ots) -Friederike Scholz, Artenschutz-Expertin des Bund für Umwelt undNaturschutz Deutschland (BUND) über den Straßentod von Wildkatzenanlässlich der Wanderungszeit von Jungtieren:Anmoderationsvorschlag: Mit der frühen Dunkelheit steigen dieWildunfälle. Doch nicht nur Rehe oder Wildschweine sind betroffen,auch die gefährdete Europäische Wildkatze ist besonders im Herbst oftOpfer von Wildunfällen. In den vergangenen Jahren wurden einigehundert überfahrende Wildkatzen gezählt, die Dunkelziffer liegt aberwahrscheinlich deutlich höher. Wir sprechen mit derArtenschutz-Expertin des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND), Friederike Scholz, über den Straßentod von Wildkatzen.Erste Frage: Frau Scholz, wieso sind Wildkatzen momentan besondersgefährdet, Opfer eines Wildunfalls zu werden?O-Ton 1 (Friederike Scholz, 45 Sek.): Der Straßentod gilt beiWildkatzen als häufigste unnatürliche Todesursache. Das liegthauptsächlich daran, dass die Lebensräume von Wildkatzen sehr, sehrstark von Straßen zerschnitten sind. Die letzten Lebensräume derTiere liegen wirklich verstreut wie Inseln im Meer zwischenSiedlungen und Straßen. Dazu kommt, dass jetzt im Herbst dieJungtiere, die in diesem Frühjahr geboren wurden, selbstständigwerden und sich eigene Reviere suchen. Dadurch sind sie besondersmobil und viel unterwegs und werden deswegen besonders häufig jetztim Herbst überfahren. Außerdem sind Wildkatzen dämmerungs- undnachtaktiv. Und jetzt im Herbst sind in der Dämmerung besonders vieleAutofahrer noch unterwegs, weil es früher dunkel wird. Dadurch werdenmehr Wildkatzen leider überfahren.Zweite Frage: Die Wildkatze war lange eine bedrohte Art inDeutschland. Wie viele Wildkatzen gibt es eigentlich und gibt esGebiete, wo sie besonders oft vorkommen?O-Ton 2 (Friederike Scholz, 58 Sek.): Vor hundert Jahren warenWildkatzen in Deutschland sogar fast ausgestorben. Dank strengerSchutzmaßnahmen gibt es heute wieder so ungefähr sieben- biszehntausend Stück. Sie gilt aber nach wie vor als bedroht und ist inDeutschland auch streng geschützt. Wildkatzen kommen bei unshauptsächlich in Mitteldeutschland vor, in den mitteldeutschenMittelgebirgen, aber auch im Südwesten - gerade Rheinland-Pfalz undEiffel sind große Vorkommensgebiete. Die Wildkatzen haben sich auchin den letzten Jahren viele neue Verbreitungsgebiete zurückerobert,so zum Beispiel werden sie in Bayern verstärkt nachgewiesen. Aberauch bis in die Lüneburger Heide hinein hatten wir neue Nachweise undauch in Sachsen. Und gerade in so Gebieten, wo die Wildkatze sichganz neu ansiedelt ist es natürlich besonders fatal, wenn dieseEinzeltiere überfahren werden und dann diese ganze Neubesiedelung insStocken gerät oder auch wieder Populationen ausgelöscht werden.Deswegen ist der Straßentod auch hier eine starke Gefährdungsursachefür die Wildkatze.Dritte Frage: Was gibt es denn für Möglichkeiten, zu verhindern,dass Wildkatzen überfahren werden?O-Ton 3 (Friederike Scholz, 49 Sek.): Hier sind besonders Politikund Behörden gefragt. Wir haben in Deutschland eines der dichtestenStraßennetzwerke der ganzen Welt. Wir haben zum Beispiel dasBundesprogramm Wiedervernetzung, womit der Bau von Grünbrückengefördert werden soll. Diese Grünbrücken sollen durch dieBundesländer umgesetzt werden. Da hinken aber leider bisher fast alleBundesländer sehr stark hinterher. Das muss deutlich vorangebrachtwerden. Darüber hinaus ist es natürlich immer gut, wenn manWildtieren sichere Wanderwege anbietet. Der BUND widmet sich seitvielen Jahren der Lebensraumvernetzung, zum Beispiel pflanzen wir imRettungsnetz Wildkatze grüne Wanderkorridore aus Bäumen und Büschenzwischen Wildkatzenwäldern, damit die Tiere eben sicher von Wald Anach Wald B kommen. Bisher haben wir schon 24 solcher Korridore inganz Deutschland umgesetzt.Vierte Frage: Was kann ich als Autofahrer tun, um einen Wildunfallzu vermeiden?O-Ton 4 (Friederike Scholz, 47 Sek.): Als Autofahrer können siezum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich auch ganzeinfach beachten. Gerade in einsamen Waldgebieten im Dunklen verführtdas vielleicht manchmal dazu, doch schneller zu fahren. Das sollteman wirklich unterlassen, diese Geschwindigkeitsbeschränkungen habenihren Sinn. Darüber hinaus sind auch diese Wildwechsel-Warnschilder,die oft an Wildwechseln stehen, ernst zu nehmen. Da laufentatsächlich gehäuft Wildtiere über die Straße und eben auchWildkatzen. Und wenn man eben doch in die Situation kommt, dass maneine Wildkatze am Straßenrand entdeckt, sollte man abblenden undhupen. Und natürlich auch immer die eigene Sicherheit beachten undnicht unkontrollierte Ausweichmanöver machen, die einen vielleicht imEndeffekt selbst gefährden.Fünfte Frage: Was ist zu tun, wenn es zu einer Kollision mit einerWildkatze kommt?O-Ton 5 (Friederike Scholz, 27 Sek.): Falls Sie doch in dieSituation kommen, dass Sie eine Wildkatze überfahren haben und dasTier auch tatsächlich tot ist, da ist es wichtig zu wissen, dass Siedie Katze aus rechtlichen Gründen nicht mitnehmen dürfen. Sie solltenden Standort, wo das Tier überfahren wurde, notieren und auch denZeitpunkt und sollten diese Informationen an den zuständigen Jägeroder Jägerin und an die untere Naturschutzbehörde weitergeben. Gerneauch an unsere BUND-Landesverbände.Sechste Frage: Und wenn die Wildkatze noch lebt?O-Ton 6 (Friederike Scholz, 38 Sekunden): Wenn die Katzetatsächlich noch lebt, liegt natürlich eine ganz andere Situationvor. Dann sollten Sie wirklich zügig die zuständigen Jäger oderJägerin informieren oder eben die untere Naturschutzbehörde oderunsere BUND-Landesverbände. Diese versuchen dann so schnell wiemöglich zu helfen. Natürlich ist auch die Polizei in so einem Fallein guter Ansprechpartner. Wichtig ist hierbei immer, dass man daraufhinweist, dass es sich womöglich um eine Wildkatze handelt, die jaeine geschützte Art ist. Für Tierärzte ist es wichtig zu wissen, dasses sich womöglich um eine Wildkatze handelt, weil Wildkatzen inMenschenhand ganz anders behandelt werden müssen, als gewöhnlicheHauskatzen.Siebte Frage: Wie kann ich denn überhaupt eine Wildkatze von einerHauskatze unterscheiden?O-Ton 7 (Friederike Scholz, 39 Sek.): Zu Beginn ganz wichtig zuwissen: Wildkatzen sind keine verwilderten Hauskatzen. UnsereHauskatzen, die stammen von der afrikanischen Falbkatze ab und wurdevon den Römern zu uns gebracht, während Wildkatzen schon seitJahrzehntausenden bei uns leben. Wildkatzen sind insgesamt deutlichstämmiger gebaut als Hauskatzen, sie haben so eine verwaschenegrau-gelbe Färbung und ganz typisch: Sie haben so einen dichten undbuschigen Schwanz mit schwarzen Ringen am Ende und so einer stumpfen,schwarzen Schwanzspitze. Hauskatzen dagegen sind deutlich zierlicher
gebaut, die Zeichnung ist deutlich stärker und sie haben so einen
schlanken, spitz zulaufenden Schwanz.
Abmoderationsvorschlag: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Scholz.
Wer mehr über Wildkatzen wissen möchte, findet auf der Website des
BUND bund.net/wildkatze weitere Informationen.