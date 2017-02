OTS: Claranet GmbH / Claranet übernimmt niederländischen IT Service Provider Rely

Claranet übernimmt niederländischen IT Service Provider Rely Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service Provider Claranet erweitert mit der Akquisition des niederländischen IT Service Providers Rely seine Unternehmensgröße und Reichweite.



Rely ist der führende IT-Partner für Notariate in den Niederlanden und bietet umfassende Dienstleistungen rund um die IT-Infrastruktur von Unternehmen, darunter Private- und Public Cloud-Lösungen sowie Application Management Services.

Gegründet 2012, beschäftigt Rely in seinen Niederlassungen in Barneveld und Hilversum 50 Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von sechs Millionen Euro erwirtschaften. Rely ist langjähriger Partner des Softwareunternehmens Van Brug und seit kurzem auch von Dirict, einem Spezialisten für Produkte und Dienstleistungen für Notariate. Dies ermöglicht die Integration von Software-Lösungen für Notare in eine Private Cloud-Infrastruktur.

Als führender IT-Servicepartner für Notariate betreut Rely über 2.000 Arbeitsplätze in Notariaten und weitere 3.500 Arbeitsplätze in anderen Branchen, darunter Medien- und Kulturorganisationen sowie Finanzdienstleister. Vor der Übernahme durch Claranet gehörte die DaVinci Group zu den Miteigentümern von Rely; DaVinci bleibt jedoch auch weiterhin ein wichtiger Partner für Büroautomatisierung und Public Cloud-Lösungen.

"Die Übernahme von Rely ist für uns eine großartige Möglichkeit, unsere Marktführerschaft in den Niederlanden weiter auszubauen", erklärt Wiebe Nauta, Geschäftsführer von Claranet Benelux. "Wir verfügen nun über mehr als 100 Mitarbeiter, einen Umsatz von 16 Millionen Euro und eines der umfassendsten IT-Portfolios in den Niederlanden. Das ist eine hervorragende Ausgangsposition, um unser Wachstum weiter zu steigern. Auch unsere Kunden dürfen sich über diese Übernahme freuen, denn sie werden von einem erweiterten Serviceangebot profitieren. Und für unsere Mitarbeiter bieten sich zusätzliche Karrieremöglichkeiten."

Rely soll vollständig in die Claranet Gruppe integriert werden. Unternehmensgründer René Fouraschen wird in dem erweiterten Unternehmen als Business Development Director für die Region zuständig sein und erklärt: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Claranet. Als Teil eines größeren Unternehmens mit einem ähnlichen Schwerpunkt auf der Bereitstellung von IT-Gesamtlösungen haben wir eine Reihe von Vorteilen. Wir können schneller wachsen, mehr Kunden gewinnen und auf diese Weise Skaleneffekte generieren. Außerdem können wir nun die Sicherheit und Flexibilität unserer IT-Dienste maximieren. Claranet gehört sowohl national als auch international zu den am besten etablierten Cloud Service Providern. In einem Markt, der kontinuierlich wächst und zugleich ständigen Veränderungen unterliegt, ist die richtige Positionierung für uns wichtig, um unsere starke Stellung zu behaupten und auszubauen." Mit einer ambitionierten Wachstumsstrategie ist die Claranet Gruppe in Europa sowohl organisch als auch durch Übernahmen kontinuierlich gewachsen. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern und über 5.800 Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, den Niederlanden, Italien und Brasilien erwirtschaftet die Claranet Gruppe einen Jahresumsatz von über 255 Millionen Euro.

Über Claranet:

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.300 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 37 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.

Über Rely:

Rely ist ein ambitionierter, schnell wachsender IT Service Provider mit den Schwerpunkten Komplettsysteme, Desktopmanagement und Netzwerkarchitektur, sowohl beim Kunden vor Ort als auch in Rechenzentren. Außerdem ist das Unternehmen ein Spezialist für Private- und Public Cloud-Dienste. Zu seinen Kunden gehören große Finanzinstitute, Medienunternehmen, Organisationen aus dem Kulturbereich und Notariate. Rely unterstützt Organisationen und Unternehmen beim Management ihrer IT-Umgebung und ist bei Bedarf rund um die Uhr für sie da. Die Mitarbeiter von Rely sind u.a. auf die Bereiche Cloud-Dienste, Service Desk, Desktopmanagement, Systemadministration, Netzwerkverwaltung und Application Management spezialisiert und wissen, wie man die damit verbundenen, komplexen Prozesse optimal steuert.

OTS: Claranet GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21031.rss2

Pressekontakt: Dr. Ingo Rill Leiter Marketing Claranet Deutschland Tel. +49 (0)69 408018 215 presse@de.clara.net

Thomas Griffith Presse und PR griffith pr Tel. +49 (0)6172 137 330 info@griffith-pr.de