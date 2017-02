Nordex und das alte Leid?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

bei Nordex ist schon seit geraumer Zeit zu beobachten, dass die Aktie sich selbst bei guten Nachrichten unbeeindruckt zeigt und dass der Kurs bei weniger guten Nachrichten regelrecht einbricht. Warum das so ist? Ein Erklärungsversuch.

Mann könnte zu dem Schluss gelangen, dass dies sehr stark mit der Vergangenheit des Unternehmens zusammenhängt. Zzu Anfang seiner Börsenkarriere hatte Nordex mit Verlusten zu kämpfen beziehungsweise machte noch keine Gewinne. Dies könnte dazu geführt haben, dass frühe Anleger die Angewohnheit haben, stoisch auszuharren und erstmal abzuwarten, anstelle sich zu früh über mögliche Gewinne zu freuen.

Da das Wachstumsunternehmen Nordex seine Umsätze seit 2011 ständig hat steigern können und sich von einem defizitären Unternehmen hin zu einem Konzern mit einem EBIT von rund 126 Millionen Euro im Jahr 2015 hat mausern können, scheint diese Erklärung also gar nicht so weit hergeholt zu sein. Schließlich gibt es eigentlich keinen Grund, warum sich die Nordex-Aktie bei der derzeitigen Unternehmens-Performance, vor allem im Vergleich zu anderen Unternehmen, so vorsichtig zeigt.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse