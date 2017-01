Nordex steht vor einer wichtigen Trend-Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

nach dem November-Tief bei 17,23 Euro konnte sich die Nordex-Aktien in den zurückliegenden Wochen erholen. Von dem am 6. Januar markierten Zwischenhoch bei 21,66 Euro hat sich die Notierung des Windturbinenherstellers allerdings bis dato auch schon wieder ein gutes Stück entfernt. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich nun eine wichtige Trend-Entscheidung ab:

Im Chart hat sich nämlich seit Mitte November ein bekanntes Kursmuster ausgebildet. Dazu lautete meine Einschätzung schon am 28. Dezember:

„Der Chart zeigt Ihnen indes, warum Sie JETZT besser Abstand von einem Einstieg nehmen sollten: Die Erholung der vergangenen Wochen ist nämlich nichts anderes, als eine Flagge. Eine solche Konsolidierungs-Formation bildet sich gerne nach scharfen Abwärtsbewegungen. Ihr Trend verläuft entgegen der Haupttrendrichtung. Ein Absinken des Kurses unter die untere Flaggenbegrenzung ist als Verkaufssignal zu werten, dem eine ähnlich scharfe Abwärtsbewegung folgt.“

Und an genau diesem Punkt steht der Nordex-Kurs inzwischen: Wie Sie dem Chart entnehmen können, wurde die Unterseite der Flagge am Dienstag und Mittwoch bereits „angeknabbert“ (grüner Kreis). Das ist noch kein eindeutiges Signal, aber immerhin als Hinweis darauf zu werten, in welche Richtung sich die Nordex-Notierung orientieren möchte.

Die beiden unten eingeblendeten Indikatoren verschaffen Ihnen weitere Erkenntnisse:

Das On-Balance-Volumen zeichnet das Verhalten der Großinvestoren nach. Hier sind deutliche Abgaben nach Erreichen des Zwischenhochs erkennbar (gelber Kreis).

Das 50-Tage-Momentum wiederum bestätigt, dass sich die Nordex-Aktie seit Dezember 2016 in einem Abwärtstrend bewegt. Für ein Kaufsignal wäre ein Sprung über die Abwärtstrendlinie erforderlich. Davon ist der Schwungkraft-Indikator noch ein gutes Stück entfernt (blauer Kreis).

An Nordex interessierte Anleger sollten daher die weitere Entwicklung der Aktie in den kommenden Tagen intensiv beobachten. Eine Trend-Entscheidung steht unmittelbar bevor.

Die Wahrscheinlichkeit spricht indes eher für eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

