Nordex: Diese Zahlen können sich sehen lassen!

der deutsche Heimatmarkt ist für den Windkraftspezialisten Nordex bereits seit Jahren ein lukratives und zukunftsfähiges Geschäftsfeld. So konnte das Unternehmen kontinuierlich Marktanteile am hiesigen Markt hinzugewinnen. Wie aus einer Pressemitteilung des Konzerns jüngst hervorging, scheint jene positive Entwicklung weiterzugehen.

Die Deutschland-Zahlen

2016 konnte Nordex mit 267 neuerrichteten Anlagen ein deutliches Plus von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielen (2015: 176 Anlagen). Damit positionierte sich Nordex noch besser, als vom unternehmenseigenen Plan vorgesehen. Der Marktanteil in Deutschland stieg auf etwa 15 Prozent und verzeichnete damit ein Plus von 3 Prozent gegenüber 2015.

Neben den vielen neuen Anlagen bekräftigte Nordex vor allem die zunehmende Kapazität der deutschen Standorte, welche in Sachen Leistung ein Wachstum von 58 Prozent auf 691 Megawatt verzeichnen konnten (2015: 437 MW). Auf einzelne Windkraftanlagen bezogen, verbesserte sich jener Wert ebenfalls auf 2,6 MW und ist damit 0,1 MW über dem Vergleichswert des Jahres 2015. Besonders stolz dürfte Nordex sein, wenn man die Leistungszahlen der sonstigen Windkraftindustrie zum Vergleich heranzieht. Denn im Gesamtmarkt verbesserte sich das Leistungsvermögen um vergleichsweise schwache 24 Prozent.

Windschwache Regionen als Zugpferd

Grund für die guten Zahlen sei unter anderem die effiziente Nutzung von Windkraftanlagen in windschwächeren Regionen des Typs IEC3. IEC (zu Deutsch: Internationale Elektrotechnische Kommission) ist hierbei eine Klassifizierung, welche Auskunft über die Windgeschwindigkeit in einer bestimmten Region gibt. IEC3 ist die zweitschwächste Windkategorie.

Etwa 40 Prozent der neu errichteten Turbinen ließ Nordex in IEC3-Regionen wie zum Beispiel Baden-Württemberg, Bayern, Saarland oder Rheinland-Pfalz errichten. Jörg Hempel, Deutschlandverantwortlicher bei Nordex, bekräftigte die gute Entwicklung des Konzerns im hiesigen Markt und prognostizierte weitere Rekorde für das laufende Jahr.

