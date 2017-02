Neue deutsch-französische Teststrecke für Computerautos

BERLIN (dpa-AFX) - Für die Entwicklung computergesteuerter Autos soll eine grenzüberschreitende Teststrecke zwischen Deutschland und Frankreich eingerichtet werden.



Vorgesehen ist sie vom saarländischen Merzig über Saarbrücken ins französische Metz, wie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und sein Amtskollege Alain Vidalies am Mittwoch in Berlin vereinbarten. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Quartal starten. Die Teststrecke soll über Autobahnabschnitte, Landes- und Kommunalstraßen führen. Ein Testfeld gibt es schon auf der Autobahn 9 in Bayern, auch in deutschen Städten sind Projekte geplant.

Dobrindt sagte zu der neuen Strecke: "Durch die Zusammenarbeit der beiden größten Autoländer in Europa wollen wir weltweit die Standards für diese Schlüsseltechnologie setzen." Getestet werden sollen etwa Auswirkungen auf vernetzte Systeme, wenn sich an der Grenze Fahrbahnen oder Höchstgeschwindigkeiten ändern. Erprobt werden soll auch computer-unterstütztes Überholen, Einfädeln und Bremsen./sam/DP/jha