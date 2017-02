Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Autozulieferer vor neuen Herausforderungen Gemeinsam Gas geben Andrea Frühauf

Bielefeld (ots) - Viele Experten und auch mancher Zuliefererglauben nicht an einen schnellen Durchbruch der Elektromobilität undnehmen beim Strategieschwenk den Fuß vom Gaspedal. Doch derWettbewerb wächst und auch deutsche Autobauer stehen in Zugzwang,neue E-Modelle auf den Markt zu bringen. Fallende Preise fürBatterien und Stromer könnten die Nachfrage schnell beleben. DieAbkehr vom Verbrennungsmotor nimmt Fahrt auf und wird durch daswachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher und den vermehrt ingrößeren Städten zur Luftreinhaltung ausgewiesenen Einschränkungenfür ältere Benziner und Dieselautos befeuert. Und glaubt man der vonDaimler-Chefingenieur Jürgen Schenk ins Feld geführten "Theorie derInnovationen", dann ist schon jetzt ein "Kippunkt" erreicht, sprichso viel Geld und Engagement in die E-Auto-Technologie geflossen, dassderen Verbreitung nicht mehr zu stoppen ist. Die entscheidende Fragewird nur sein, welche Zulieferer mit diesem technologischen WandelSchritt halten werden und wer auf der Strecke bleibt. HunderttausendArbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Autozulieferer in OWL solltensich zusammentun und gemeinsam Innovationen voranbringen - so wie esdas Spitzencluster "It's OWL" vormacht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell