Baden-Baden (ots) -Etwa die Hälfte aller Frauen zwischen 30 und 50 leidet an Myomen -Wucherungen der Gebärmutterwand, die zwar gutartig sind, aber starkbluten und zum Teil heftige Beschwerden verursachen. Noch immerempfehlen viele Gynäkologen in diesen Fällen eine kompletteEntfernung der Gebärmutter, obwohl es seit einigen Jahren eineschonende und wirksame Alternative gibt: "Embolisation" nennt sichdiese neue Therapie. Die Wucherungen werden verödet, in dem man mitwinzigen Plastikkügelchen die versorgenden Blutgefäße verstopft. Seitkurzem wird die Therapie auch erfolgreich bei der gutartigenVergrößerung der Prostata von Männern angewandt. "betrifft" stelltdie Methode vor und begleitet Patienten, denen die Verödungstherapieein beschwerdefreies Leben ermöglich hat. Die Dokumentation"betrifft: Verödung statt Operation - Neue Therapie bei Myomen undProstatavergrößerung" ist zu sehen am Mittwoch, 25. Januar 2017,20:15 Uhr im SWR Fernsehen."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht den Zuschauer in die Entstehung des Films mitein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warumgerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. AuchRecherche-Pfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein."betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie undmacht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungenauf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen GeschichtenEinzelner."betrifft: Verödung statt Operation - Neue Therapie bei Myomen undProstatavergrößerung", Sendung am Mittwoch, 25. Januar 2017, um 20:15Uhr im SWR Fernsehen