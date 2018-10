Neue Mainzer Stadtschreiberin gewählt: Eva Menasse ist 35. Trägerin des Literaturpreises von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz (FOTO)

Mainz (ots) -Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse wird die MainzerStadtschreiberin des Jahres 2019. Menasse, 1970 in Wien geboren undwohnhaft in Berlin, ist die 35. Trägerin des von ZDF, 3sat und derStadt Mainz vergebenen Literaturpreises. Gemeinsam mit dem ZDF wirddie Autorin, wie ihre Vorgängerin Anna Katharina Hahn, eineDokumentation nach freier Themenwahl produzieren und dieStadtschreiberwohnung im Mainzer Gutenberg-Museum beziehen. DieVerleihung des mit 12.500 Euro dotierten Preises ist für Anfang März2019 geplant.Die Jury: "Eva Menasse ist eine große Menschenerzählerin, die mitfeiner Empathie und scharfsinnigem Humor über fragile Beziehungenschreibt. Mit großer sprachlicher Präzision gestaltet sie ihreFiguren und findet feinste Nuancen in ihren Erzählsituationen.Zugleich mischt sich Eva Menasse öffentlich ein, streitetwirkungsvoll für Grundrechte im digitalen Zeitalter und wendet sichengagiert gegen Diskriminierung und rechte Hetze. Eva Menasse - einGlücksfall für das Amt der Mainzer Stadtschreiberin 2019."Nach dem Schulabschluss 1988 studierte Menasse Germanistik undGeschichte an der Universität Wien. Noch während ihres Studiumsbegann sie ihre journalistische Karriere, die sie vom WienerWochenmagazin Profil bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung führte.Mit ihrem ersten Roman, dem österreichisch-jüdischen Familienepos"Vienna" (2005) gelang Eva Menasse ein fulminantes Debüt. Mit ihremzweiten Roman "Lässliche Todsünden" (2009), der sich aus lockermiteinander verbundenen Erzählungen über das lasterhafte Leben derWiener Intellektuellenszene zusammensetzt, konnte sie ihren Erfolgbei Publikum und Kritik fortsetzen. Preisgekrönt ist ihr Roman"Quasikristalle" (2013), in dem Menasse das Lebens-Mosaik einer Frauaus verschiedensten Perspektiven schildert. Der jüngste Erzählband"Tiere für Fortgeschrittene" (2017) handelt von Lebenslügen undLebens-Illusionen des aufgeklärten Bürgertums.Eva Menasse wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, unter anderemmit dem Corine-Preis (2005), dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln(2013), dem Stipendium der Villa Massimo in Rom (2015), demFriedrich-Hölderlin-Preis (2017) und dem Österreichischen Buchpreis(2017).http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiberPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell