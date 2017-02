Neue Langzeitbeobachtung bestätigt: Pflanzliches Arzneimittel hilft bei chronischen Darmentzündungen

Eschborn (ots) - Schmerzen und Krämpfe im Bauch, Übelkeit undimmer wieder Durchfall - in Deutschland leiden rund 300.000 Menschenan den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohnoder Colitis ulcerosa. Besonders unangenehm für die Betroffenen:Beide Erkrankungen verlaufen schubweise, sind nicht heilbar underfordern daher die jahrelange Einnahme von Medikamenten. Eine jetztveröffentlichte Langzeitbeobachtung belegt die hohe Akzeptanz undsichere Anwendung des Phythotherapeutikums Myrrhinil-Intest® beichronischer Dickdarmentzündung, Colitis ulcerosa, über einen Zeitraumvon fünf Jahren [1]: 80 Prozent der befragten Patienten warenweiterhin zufrieden mit der Wirksamkeit und Verträglichkeit desPflanzenmedikamentes. Die aktuellen Ergebnisse bestätigen die Befundeeiner von 2008 bis 2010 durchgeführten Studie, die zeigen konnte,dass die Pflanzenkombination aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle zurErhaltung der Beschwerdefreiheit (schubfreien Phase) vergleichbarwirksam war wie ein chemisches Standardmedikament [2]. "Die positivenErgebnisse beider Studien sprechen dafür, dass die Pflanzenarzneieine vielversprechende Ergänzung der Behandlungsmöglichkeiten beiColitis ulcerosa darstellen kann", erklärt der Gastroenterologe undStudienleiter Professor Dr. Jost Langhorst, Kliniken Essen-Mitte.Im Rahmen der von 2008 bis 2010 durchgeführten Untersuchung nahmenerwachsene Colitis ulcerosa-Patienten in der schubfreien Phase übereinen Zeitraum von zwölf Monaten dreimal täglich das pflanzlicheArzneimittel oder das Standardmedikament (Mesalazin) ein. In dieserStudie zeigte sich, dass sich die Krankheitsaktivität, dieRückfallquote und die Dauer bis zum ersten Rückfall nicht statistischsignifikant unterschieden. Ziel der jetzt veröffentlichtenLangzeitbeobachtung war die Dokumentation des Krankheitsverlaufs derdamaligen Studienteilnehmer über einen Zeitraum von fünf Jahren. Über80 Prozent der befragten Teilnehmer waren auch über den fünfjährigenBeobachtungszeitraum mit dem pflanzlichen Arzneimittel zufrieden.Kein Patient berichtete von relevanten Nebenwirkungen, was dieErgebnisse der ursprünglichen Studie bestätigt. "Das spricht dafür,dass das pflanzliche Arzneimittel bei Colitis ulcerosa eine wirksamepflanzliche Alternative zum Erhalt der Beschwerdefreiheit darstellenkann und zur Langzeitanwendung geeignet ist", so das Fazit vonLanghorst.Eine Auswertung von weiteren in der Vergleichsstudie erhobenenDaten [3] zur Untersuchung des Wirkmechanismus hat gezeigt, dass diePflanzenarznei im Vergleich zu dem chemischen Standardmedikament übereinen anderen Mechanismus wirkt. Das Phytotherapeutikum unterstütztdie Abwehr- und Heilmechanismen des Körpers auf natürliche Weisedirekt im Darm, de facto am Ort des Geschehens. Das lässt daraufschließen, dass die natürliche Reaktion des systemischen Immunsystemsvon dem pflanzlichen Arzneimittel - im Gegensatz zumStandardmedikament - nicht beeinflusst wird. Zwei weitereUntersuchungen der Universität Leipzig [4,5] haben darüber hinauswichtige Mechanismen entschlüsselt, auf der die anti-entzündlicheWirkung der Pflanzenarznei aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohlebasiert: in den Fresszellen des Immunsystems werdenentzündungsfördernde Prozesse gehemmt. Die Leipziger Wissenschaftlerkonnten außerdem belegen, dass sich die Pflanzenstoffe in ihrerWirkung gegenseitig verstärken.Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle - mit vereinten Kräften gegenDarmproblemeDie Myrrhe besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, senkt denSpannungszustand der glatten Darmmuskulatur und ist daher in der LageDarmkrämpfe zu lindern. Auch die Kamille wirkt entzündungshemmendsowie antibakteriell und entblähend. Kaffeekohle hemmt ebenfallsEntzündungsprozesse und verstärkt somit die Wirkung von Myrrhe undKamille. Durch die große Oberfläche der Kaffeekohle können zudemschädliche Stoffe gebunden und ausgeschieden werden. Eine Behandlungmit der Pflanzenkombination wird dem physiologischen Geschehen imDarm gerecht und vermeidet Dysregulationen undSchleimhautschädigungen. Darüber hinaus reguliert sie die gestörteMotorik im Magen-Darm-Trakt. Wegen seiner guten Verträglichkeit istdas Pflanzenpräparat in besonderem Maße für eine Langzeittherapiegeeignet.Die Studienquellen [1-5] können Sie anfordern bei knop@cgc-pr.comPressekontakt:CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbHUwe KnopT: 06196 / 77 66 - 115knop@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell