Frankfurt (ots) -Bereits im zweiten Jahr startet Nestlé Health Science im November2018 die bundesweite Informationsoffensive "Wochen derDarmgesundheit". Die Experten für individuelle Ernährungstherapienwollen auf die Bedeutung von Ballaststoffen für die Darmflora und diedamit verbundene Darmgesundheit aufmerksam machen. Darüber hinaussollen Menschen mit Verdauungsbeschwerden dafür sensibilisiertwerden, sich bei ihrem Arzt untersuchen und/oder beim Apothekerberaten zu lassen. Auf www.optifibre.de können sich Betroffene überdie Bedeutung von Ballaststoffen für den Darm und die Darmflorainformieren und einen einfachen Test zur Einschätzung ihres Risikosdurchführen.Reizdarm, Verstopfung oder Durchfall: Temporäre oder chronischeVerdauungsbeschwerden sind belastend. Die Ursachen sind vielfältig,sie können krankheitsbedingt, aber auch eine Nebenwirkung vonbestimmten Arzneimitteln sein.Darmflora im GleichgewichtVermutlich etwa 40 Billionen Mikroorganismen besiedeln den Darmeines gesunden Menschen. Dieses Mikrobiom hat vielfältige Aufgaben:Unter anderem unterstützt es die Verdauung, trägt zurEnergieversorgung sowie zur Nährstoffaufnahme und Ausscheidung alsauch zur Verdrängung gesundheitsschädlicher Keime bei. Eineausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung ist neben Bewegung undausreichender Flüssigkeitszufuhr eine der wichtigstenVoraussetzungen, um das Darmmilieu intakt zu halten. Ballaststofferegen die Darmtätigkeit an und tragen so zur Regulierung derVerdauung bei. "Die Unterversorgung mit Ballaststoffen kann alleAltersgruppen betreffen", erläutert Prof. Dr. med. Yurdagül Zopf,Professorin* für Klinische und Experimentelle Ernährungsmedizin amUniversitätsklinikum Erlangen. "Langfristiger Ballaststoffmangel kanndie bakterielle Zusammensetzung der Darmflora nachhaltig ändern und -je nach Patient - zu Durchfall, Verstopfung und Blähungen führen."Die guten Darmbakterien fördernLeidet der Darm, ist Hilfe gefordert. Nicht immer muss es jedochein Medikament sein. Bei länger andauernden Beschwerden könnenlösliche Ballaststoffe aus der Apotheke als sinnvolle Ergänzung zuMedikamenten verwendet werden, die bei akuten Darmbeschwerdeneingesetzt werden. Im Gegensatz zu unlöslichen Ballaststoffen, wiesie etwa in Kleie oder Hülsenfrüchten enthalten sind, werden löslicheBallaststoffe im Dickdarm zu kurzkettigen Fettsäuren abgebaut. Diesewiederum dienen den "guten" Darmbakterien als Energielieferant undkönnen somit zu einer Normalisierung des Darmmilieus beitragen. Einsolcher löslicher Ballaststoff ist beispielsweise das reinpflanzliche, in einem speziellen Verfahren aus der Guarbohnegewonnene, teilhydrolysierte Guarkernmehl (PHGG, Partially HydrolysedGuar Gum), wie es im Produkt Optifibre enthalten ist. Es ist alsdiätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke(Bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung bei beeinträchtigterDarmtätigkeit (bei Durchfall und Verstopfung) in der Apothekeerhältlich. Es eignet sich für Erwachsene jeden Alters und kann auchlangfristig angewendet werden. Das geschmacksneutrale Pulver kannsowohl in kalte als auch in warme Flüssigkeiten oder in weicheSpeisen wie Suppen, Joghurt oder Kartoffelpüree eingerührt werden.Weitere Informationen sowie den Test zur Einschätzung ihres Risikosfinden Betroffene unter www.optifibre.de.*Stiftungsprofessur, gestiftet durch Nestlé Health Science(Deutschland) GmbH und GHD GesundHeits GmbH DeutschlandNestlé Health ScienceNestlé Health Science bietet Ernährungslösungen für Personen mitspezifischen diätetischen Bedürfnissen. Nestlé Health Science wurde2011 gegründet und ist das erste gesundheitswissenschaftlicheUnternehmen einer neuen Generation. Der Fokus liegt auf der Förderungder Bedeutung der Ernährungstherapie, um die Zukunft desGesundheitsmanagements für Verbraucher, Patienten und dasFachpublikum im Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. DurchInvestitionen in Innovationen und mittels modernsterwissenschaftlicher Erkenntnisse will Nestlé Health Science auf derGrundlage absolut sicherer Ernährungstherapien eine neue Brancheetablieren, die die Lücke zwischen Lebensmittelindustrie undPharmaindustrie schließt und damit Verbesserungen für dieLebensqualität und einen erwiesenen klinischen undgesundheitsökonomischen Mehrwert schafft.Pressekontakt:Christiane ViriyachittPR OptiFibre®CVPR | Philippsbergstraße 36 | 65195 WiesbadenTelefon: +49 611 17474 72 | Mail: c.viriyachitt@cvpr.deJutta BednarzCorporate Communications Produkte und MarkenNestlé Deutschland AG | Lyoner Straße 23 | 60523 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 6671 3740 | Mail: jutta.bednarz@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell