NRZ: Wechselstimmung in Deutschland - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Der Umfragen-Höhenflug der SPD hält an. 31 Prozentin der Forsa-Erhebung, so viel Zustimmung hatte die Partei zuletztvor fünf Jahren. Martin Schulz wirkt. Erstaunlich: Er kann sozialeGerechtigkeit einfordern, ohne mit Häme überschüttet zu werden,obwohl er für eine Partei antritt, die den ausuferndenNiedriglohnsektor, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und dieDeregulierung der Finanzmärkte maßgeblich vorangetrieben hat.Immerhin war die SPD seit 1998 ganze 15 Jahre inRegierungsmitverantwortung. Es geht dabei wohl weniger um denKandidaten selbst, trotz seiner beeindruckenden Lebensleistung; auchnicht um Inhalte oder politische Konzepte, die Schulz bislang nurphrasenhaft skizziert. Es reicht, dass Schulz nicht aus der BerlinerPolitik-Blase stammt. Viele Menschen in Deutschland wollen eineVeränderung; aber eine, die nicht von Populisten getragen wird. DieUSA sind ein abschreckendes Beispiel für viele bürgerliche Wähler, soweit wie dort wollen es die meisten trotz oft tief sitzenderVerärgerung über den politischen Betrieb nicht kommen lassen. Ob dieWechselstimmung bis in den Herbst hinein anhält, ist offen. Bis dahinwird dem einen oder anderen vielleicht auffallen, dass die politischeProgrammatik der Kanzlerin und ihres Herausforderers sich nurpunktuell unterscheiden; dass also auch mit einem Kanzler MartinSchulz kein radikaler Politikwechsel stattfinden wird. So oder so:Schulz revitalisiert die Begeisterung für Politik bei Menschen, dieden demokratischen Konsens nicht verlassen wollen und den Wettbewerbin der demokratischen Mitte. Für Deutschland kann das nur gut sein.