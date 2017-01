N24-Emnid-Umfrage zur Amtseinführung Trumps: Hälfte der Deutschen nimmt den neuen Präsidenten nicht ernst / Mehrheit bedauert Obamas Abschied

Berlin (ots) - Mit der bevorstehenden Amtseinführung von DonaldTrump werden die Sorgen und Erwartungen der Deutschen an denkünftigen US-Präsidenten konkreter. Was befürchten die Deutschen? Undwas erhoffen sie sich?In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage befürchten 70 Prozentder Deutschen, dass Trump ein "eher schlechter Präsident" wird. Nur12 Prozent der Befragten trauen ihm zu, ein "eher guter Präsident" zuwerden.Das deutsch-amerikanische Verhältnis werde sich unter Trumpverschlechtern, meinen 63 Prozent der Deutschen. Nur 5 Prozent derBefragten glauben an eine Verbesserung der deutsch-amerikanischenBeziehungen, 26 Prozent erwarten keine Veränderung.Gewagte Thesen, undiplomatisches Auftreten und abenteuerlichesHalbwissen gehören zum Stil Donald Trumps. Aber wie ist daseinzuschätzen? Immerhin 62 Prozent der Deutschen meinen, Trump werdeunterschätzt. 50 Prozent der Befragten sagen aber dennoch, siekönnten Donald Trump einfach "nicht ernst nehmen". 41 Prozent derDeutschen geben zu, Donald Trump mache ihnen Angst. Immerhin 28Prozent der Befragten finden es "gut, dass Donald Trump ein andererPolitikertyp" ist als das sonstige Politik-Establishment.Große Sympathie gibt es in Deutschland nach wie vor für denscheidenden US-Präsidenten Barack Obama: 76 Prozent der Deutschenbedauern, dass Obama nun nicht mehr amerikanischer Präsident ist. 21Prozent der Befragten bedauern das nicht.Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.Feldzeit: 18.01.2017Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell