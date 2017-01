Mologen mit erfolgreicher KAPITALERHÖHUNG!

Lieber Leser,

Mologen ist ein Konzern aus dem Biotech-Bereich, der nicht unbedingt jedem Anleger ein Begriff ist. Im Fokus steht derzeit die Entwicklung einer Immuntherapie mit Lefitolimod. Die Entwicklung braucht aber nicht nur Zeit, sondern vor allem auch viel Geld. In einem aktuellen Schritt hat Mologen jetzt sein Kapital erfolgreich erhöht. Zum Einsatz kommen hier Wandelschuldverschreibungen mit einem Emissionsvolumen von 4,99 Millionen Euro. Investoren profitieren von 6 Prozent Zinsen im Jahr bei einer Laufzeit von acht Jahren.

Enorme Nachfrage festgestellt!

Etwa 60 Prozent der ausgegebenen Schuldscheine werden an bestehende Anleger von Mologen vergeben. Allein die Hauptaktionärin Global Derivate Trading GmbH wird sich in dieser Höhe beteiligen. Eine verbindliche Zusage dafür wurde bereits vor einiger Zeit abgegeben. Insgesamt kann die Nachfrage nach den Schuldscheinen wohl nicht befriedigt werden und es ist ein deutlicher Nachfrageüberhang in den Orderbüchern festzustellen. Es handelt sich nicht um die erste solche Maßnahme von Mologen. Bereits im vergangenen November wurden Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von 2,54 Millionen Euro platziert. Mit den zusätzlichen Mitteln erhofft das Unternehmen sich mehr finanziellen Spielraum und natürlich eine gesicherte Finanzierung der eigenen Forschung und Entwicklung. Nach aktueller Planung ist die Finanzierung der Schuldverschreibungen bis Anfang 2018 gesichert.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

