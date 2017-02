Mittelstand startet mit leichten Sorgenfalten ins neue Jahr, Großunternehmen sind spürbar verunsichert

Frankfurt am Main (ots) -- KfW-ifo-Mittelstandsbarometer konstatiert verpatztenJahresauftakt für die global vernetzte deutsche Wirtschaft- Skepsis bezüglich künftiger Geschäfte zieht Stimmung nach unten- Aktuelle Geschäftslage wird weiterhin sehr gut bewertetDie Angst vor einer zunehmend protektionistischen Weltwirtschaftverunsichert die global vernetzten deutschen Unternehmen. Sowohl imMittelstand als auch bei den Großunternehmen kühlt sich dasGeschäftsklima im Januar ab, wie das aktuelleKfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Im Mittelstand hält sich derRückgang mit -0,4 Zählern auf 19,5 Saldenpunkte in Grenzen, bei denGroßunternehmen ist hingegen eine deutliche Stimmungseintrübung zuspüren (-2,4 Zähler auf 16,9 Saldenpunkte). In beidenUnternehmensgrößenklassen gibt jedoch allein der skeptischere Blickauf die künftigen Geschäfte den Ausschlag: Die Geschäftserwartungender kleinen und mittleren Unternehmen fallen um -1,1 Zähler auf 9,5Saldenpunkte, die der großen Firmen wesentlich deutlicher um -4,7Zähler auf 5,6 Saldenpunkte. Die weiterhin sehr guten Bewertungen deraktuellen Geschäftslage liegen jeweils leicht über dem Niveau desVormonats (Mittelstand: +0,3 Zähler auf 29,4 Saldenpunkte;Großunternehmen: +0,2 Zähler auf 28,4 Saldenpunkte).Allen voran berichten die großen Industriefirmen undGroßhandelsunternehmen von merklichen Klimaabkühlungen im Januar,also diejenigen Teile der deutschen Wirtschaft, die besonders starkinternational ausgerichtet sind. Doch die Stimmungseintrübung gehtüber die Exportbranchen hinaus: So ist auch das Einzelhandelsklima imMinus. Und selbst die mittelständischen Bauunternehmen, für die derWohnungsbau das Hauptbetätigungsfeld ist, geben nach dem Rekordjahr2016 einen spürbaren Klimarückgang zu Protokoll. Ein Grund für diejüngste Eintrübung des Bauklimas könnte der moderate Zinsanstiegsein, wodurch sich die Finanzierung von Bauprojekten etwas verteuert."Der verpatzte Jahresauftakt zeigt, wie sensitiv die starkexportorientierte deutsche Wirtschaft auf mögliche neueHandelshemmnisse reagiert. Angesichts nach wie vor guter Lageurteileund der verlässlichen Binnenwirtschaft sehe ich den Aufschwung jedochzunächst nicht in Gefahr", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt derKfW. Das Wachstum im ersten Quartal könne noch einmal ähnlich gutausfallen wie im Schlussvierteljahr 2016, jeweils 0,5 % gegenüber demVorquartal seien drin. "Was konjunkturell danach kommt, ist hingegenimmer weniger klar. Hinter der Fortsetzung des stabilen und sehrsoliden Aufschwungs der zurückliegenden drei Jahre sehe ich in Zeitenvon US-Isolationismus, Brexit, wichtigen Wahlen in Kerneuropa sowiefortbestehenden geopolitischen Risiken in Nahost zunehmendeFragezeichen. Freilich haben es Deutschland und die Partnerländer inEuropa in der Hand, eine entschlossene und gemeinsame Antwort auf dieHerausforderungen zu geben und so ihre Wirtschaft zu stärken."Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:www.kfw.de/mittelstandsbarometer.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM); Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell