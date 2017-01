Mitteldeutsche Zeitung: zu Mifa

Halle (ots) - Es ist aber auch ein Drama für den angesehenenUnternehmer Heinrich von Nathusius, der seinen Ruf und ein Stückweit auch sein Lebenswerk selbst demontiert hat. Um es klar zu sagen:Ohne von Nathusius gebe es die Mifa in der heutigen Formwahrscheinlich schon lange nicht mehr. Die ganze Familie investierteMillionen in den Erhalt des Standortes und den Bau einer neuenFabrik. Das wurde zwar mit staatlichen Mitteln unterstützt, aber ohnedie Initiative des Firmenpatriarchen gebe es heute kein neues Werk.Umso unverständlicher ist es, dass von Nathusius die Sanierung, diesein Sohn Felix vorantrieb, blockierte. Als Unternehmer hat er jedesRecht, mit seinem Geld zu machen, was er will. Doch wennEntscheidungen am Ende vielleicht aus Kränkungen getroffen werden,dann hat das nichts mit unternehmerischer Verantwortung zu tun.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell