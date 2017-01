Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg, Donnerstag) zum Thema Verhaftung von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs

Regensburg (ots) - Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, Autor:Ernst WallerDer Super-Gau - nicht nur für WolbergsDas ist der Super-Gau: Oberbürgermeister Joachim Wolbergs sitzt inUntersuchungshaft. Das Oberhaupt einer Stadt mit rund 3500Verwaltungsangestellten und etwa 155 000 Einwohnern grübelt in einerGefängniszelle über seine Zukunft nach anstatt die Geschicke seineraufstrebenden Stadt zu führen. Ein geradezu absurder Gedanke - unddoch ist er Wirklichkeit geworden. Der 18. Januar 2017 wird in dieAnnalen der Regensburger Geschichte eingehen, und es wird langedauern, bis sich die Stadt von diesem Schock erholt hat. Die Vorwürfeder Staatsanwaltschaft sind ungeheuerlich, und sollte sich auch nurein Bruchteil als wahr herausstellen, wäre dies geradezuunerträglich. Man muss davon ausgehen, dass die Behörde alles andereals leichtfertig vorgeht und starke Beweise für ihre Vorwürfe hat.Die jüngste Entwicklung stellt eine Katastrophe in vielerlei Hinsichtdar. Sie ist zunächst einmal ein Desaster für die Stadt selbst. Dakönnen - vor allem die Politiker der regierenden bunten Koalition -noch so oft das Gegenteil behaupten: Natürlich leidet der Ruf vonRegensburg. Investoren werden abgeschreckt; wer will sich schon aneiner Ausschreibung beteiligen, viel Geld investieren und dannerfahren müssen, dass er von Anfang an sowieso keine Chance hatte,weil Grundstücke möglicherweise unter der Hand vergeben werden? Dasist nicht bewiesen, doch der Tatverdacht ist da und der alleinereicht, um Investoren das Weite suchen zu lassen. Natürlich leidetauch die Verwaltung, die im Übrigen auch während der laufendenErmittlungen seit Juni 2016 gute Arbeit geleistet hat. Wenn deroberste Verwaltungschef aber viel Zeit und Energie für seineVerteidigung aufwenden muss, bleibt nicht mehr viel für dieeigentliche Arbeit. Die jüngste Entwicklung in der Spendenaffäre istauch eine Katastrophe für die Menschen in dieser Stadt. Ganz vieleRegensburger haben dem Politiker Wolbergs ihr Vertrauen geschenkt,ihn mit großer Mehrheit ins OB-Amt gehievt und seine ersten Monatemit echter Begeisterung begleitet. Auch wenn nur ein Teil derVorwürfe zutreffen sollte: Wolbergs hat seine Anhänger tiefenttäuscht. Dass ausgerechnet der Mann, der in der Öffentlichkeitstets für Transparenz und Offenheit plädiert hat, hinterverschlossenen Türen ein ganz anderes Verhalten an den Tag gelegthaben könnte, ist zutiefst irritierend. Enttäuschung sicher auch beiseiner eigenen Partei: Die Regensburger Sozialdemokraten stehen nachaußen hinter dem OB, hinter vorgehaltener Hand herrschenFassungslosigkeit und Kopfschütteln. Viele in der SPD wussten sichernichts von den Vorgängen, einige wollten es nicht so genau wissen -einer aber war wohl alles andere als ahnungslos: Das lässt dieStaatsanwaltschaft deutlich anklingen, wenn sie davon spricht, dassder OB "im Zusammenspiel mit einem Stadtrat seiner Partei (...) einezweite - auf den beschuldigten Bauunternehmer zugeschnitteneAusschreibung - als Verwaltungsvorlage in den Stadtrat eingebrachthaben" soll. Eine Katastrophe bedeutet die Verhaftung auch für dieKoalition. Neues wollten die Koalitionäre auf die Beine stellen,ausgetretene Pfade verlassen, die Stadt bunter machen. Spötter sagen:Da hat es jemand zu bunt getrieben. Absetzbewegungen sindunübersehbar: Der grüne Koaltionspartner fordert sogar schon denRücktritt von Wolbergs - und befindet sich damit auf einer Linie mitder CSU. Die Koalition muss sich fragen lassen, warum sie so langezugeschaut hat. Sie hätte Wolbergs mit Nachdruck auffordern müssen,alle Karten auf den Tisch zu legen. Aber es war halt zu bequem, sichmit Verweis auf die "laufenden Ermittlungen" aus der Verantwortung zustehlen. Ein Desaster ist die Spendenaffäre auch für die Politikinsgesamt. Jene Kräfte dürften Aufwind bekommen, die Politik per sesowieso nur als schmutziges Geschäft sehen, an dem sich ein paarPolitiker bereichern. Hier sind alle gefordert, diesemStammtisch-Gewäsch entschieden entgegenzutreten. Die jüngstenEnthüllungen sind nicht zuletzt aber für den Politiker und MenschenJoachim Wolbergs eine einzige Katastrophe. Der einstigeHoffnungsträger der BayernSPD ist am Tiefpunkt angelangt.Koalitionäre setzen sich ab und von Unterstützung durch dieLandes-SPD und Bundes-SPD ist schon seit längerem nichts mehr zuspüren. OB Joachim Wolbergs kann sich, seiner Partei und der StadtRegensburg nur noch einen Dienst erweisen: Er muss von seinem Amtzurücktreten - und zwar rasch. Nur so kann er den Weg frei machen füreinen Neuanfang, den die Stadt so dringend nötig hat.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell