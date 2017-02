Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Erziehung/Veganismus: Ideologiefrei von Katrin Wolf

Regensburg (ots) - Vegan, vegetarisch, Superfood, Paleo - unsereErnährungsform ist so sehr von Trends bestimmt wie nie zuvor. Hierspielen oft weniger wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle alsIdeologie - und die sollten wir Kindern auf keinen Fall aufzwingen.Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, dass Eltern den Lebensstilihrer Kinder vorgeben. Und natürlich gehört dazu auch dieErnährungsform. Aber: Erwachsene können sich selbst ausprobieren. Siekönnen verschiedene Ernährungsformen testen und sehen, was ihnenguttut. Kleine Kinder können das nicht. Dazu sind sie besondersgefährdet: Sie durchlaufen sensible Phasen der Gehirnentwicklung unddes Wachstums. Wer sich vegan ernährt, hat sich meist genau mitdieser Ernährungsform beschäftigt. Und wer Fleisch und Milchproduktemeidet, weil er sie für ungesund hält - warum sollte er sie dannseinen Kindern zumuten? Dieses Argument ist nachvollziehbar. Aberohne ärztliche Begleitung und sehr genaue Kenntnisse kann veganeErnährung Kinder schädigen. Wer aus ethischen Gründen eine bestimmteArt der Ernährung bevorzugt, aber merkt, dass sie nicht das Richtigeist, der sollte auf seinen Körper hören. Und genau dieses Recht mussauch Kindern zugestanden werden. Deshalb sollten Eltern hier nichtauf ihr Gefühl hören - sondern auf ihren Kinderarzt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell