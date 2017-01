Medikamente gegen Asthma nur nach Schulung und Monitoring richtig inhaliert (FOTO)

Berlin/Schladming (ots) -Medikamente gegen Atemwegserkrankungen wie Asthma sollenvorzugsweise inhaliert werden. "Bei den Inhalativa sindFehlanwendungen an der Tagesordnung. Das liegt nicht daran, dass diePatienten "zu dumm zum Sprühen" sind - sondern daran, dass sie nichtausreichend geschult und informiert wurden", sagte Apotheker Dr. EricMartin beim pharmacon, einem internationalen Fortbildungskongress derBundesapothekerkammer.Inhalationspräparate haben im Vergleich zu Tabletten oder Kapselneinige Vorteile: Ihre Wirkung setzt schnell ein, sie wirken vor allemin der Lunge und haben im Hinblick auf die vergleichsweise niedrigeDosierung nur relativ wenige Nebenwirkungen. Martin: "Dem stehen abereinige Nachteile entgegen. Die Geräte sind nicht nur in hohem Maßeerklärungsbedürftig. Die Bedienungsschritte unterscheiden sichdarüber hinaus zwischen den vielen Gerätetypen. Das macht jedenPräparatewechsel, zum Beispiel wegen eines Rabattvertrages,problematisch. Und Handhabungsfehler schränken die Wirksamkeit undauch die Verträglichkeit ein.""Die Fehlerursachen unterscheiden sich je nach Inhalatortyp.Treibgasgefüllte Dosieraerosole funktionieren wie kleine Sprühdosen.Einige von ihnen müssen vor der Anwendung geschüttelt werden - daswird oft vergessen. Zeitgleich zum Auslösen muss der Patient langsamund tief einatmen und dann die Luft für mindestens fünf Sekundenanhalten. Haben Patienten Probleme mit der Synchronisation, kannunter anderem eine Vorschaltkammer helfen. Im Unterschied zuDosieraerosolen muss bei Pulverinhalatoren möglichst kräftigeingeatmet werden. Ohne einen hinreichend hohen Atemfluss wird dasPulver nicht verwirbelt und auch nicht in eine lungengängige Größezerteilt, das Präparat wäre sehr viel schlechter wirksam. Wegen derFlussabhängigkeit der Wirkung müssen Pulverinhalatoren beieingeschränkter Lungenfunktion sorgfältig ausgewählt werden. Dasbetrifft in erster Linie Kinder, Senioren und Schwerkranke", sagteMartin.Wegen dieser für den Therapieerfolg relevanten Probleme muss einekorrekte Handhabung durch Schulung und regelmäßige Monitoringterminesicher gestellt werden. Bei der Schulung erläutert ein Arzt dieFunktionsweise des konkreten Präparats zunächst Schritt für Schritt,demonstriert dann den korrekten Gebrauch unter Zuhilfenahme einesDemogerätes und lässt den Patient zuletzt unter Aufsicht üben. DasMonitoring als Überwachen der Daueranwendung weist Martin denApothekern zu. Um Handhabungsfehler erkennen und korrigieren zukönnen, lässt man den Patienten dabei die geübte Praxis mit einemDemogerät vorführen. Monitoringtermine empfiehlt Martin zeitnah nachder Erstverordnung, nach jedem Präparatewechsel und mindestens einmaljährlich. Sie dauern nur wenige Minuten, helfen aber entscheidend,die Handhabungskompetenz zu verbessern und damit die Therapie zuoptimieren.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell