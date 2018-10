Medientage München - Journalism Summit: Political Correctness - oder wie liberal ist unsere Meinungsdemokratie wirklich? / Die Freiheit der Narren? - Verwaist unsere demokratische Kultur? (FOTO)

München (ots) -Einen sachlichen Gegenpol zu aufgeheizten Debatten zu setzen, mehrdie Lebenswirklichkeit der Menschen zu reflektieren und Ereignissebeziehungsweise die Geschichten dahinter zu erklären: Das sind dieAufgaben, denen sich Journalisten heute verstärkt stellen müssten.Zum Abschluss der MEDIENTAGE MÜNCHEN appellierten die Teilnehmer desJournalism Summit mit Nachdruck an sich selbst und ihre Kollegen,sich nicht von aufgeheizten Debatten treiben zu lassen und verengtenSichtweisen Vielschichtigkeit entgegenzusetzen. Der Journalism Summitwurde in diesem Jahr von der NDR-Journalistin Anja Reschke moderiert.Jeder Narr und Propagandist könne heute einen eigenenYouTube-Channel gründen und Follower sammeln. BedeutetMeinungsfreiheit wirklich die Freiheit von drei MillionenInternetnutzern, "jeden Mist ins Netz zu knallen"? So einfach wolltees sich der stellvertretende ORF-Chefredakteur Dr. Armin Wolf nichtmachen, auch wenn er die Debatte über Political Correctness alsübertrieben bezeichnete. Er kritisierte in seinem Impulsvortrag, dasssich die Milieus, in denen Journalisten leben, zunehmend von derLebenswelt ihres Publikums entfernen. Wolf bedauerte, dass sich vieleMedien letztlich nicht mehr kontroversen Debatten stellen würden -anders als die Wochenzeitung Die Zeit im Juli dieses Jahres, nachdemeine Gegenüberstellung von Pro und Contra zur privaten Seenotrettungvon Flüchtlingen heftige öffentliche Kontroversen ausgelöst hatte.Wolf lobte diesen Versuch und merkte an: "Demokratischer Diskurs istkein Safe Space." Meinungsfreiheit bedeute ganz klar, sich auch mitanderen Meinungen zu befassen. Allerdings sehe er auch das Problem,dass öffentliche Debatten häufig jeden Anstand vermissen lassen,rassistische Begriffe nicht mehr hinterfragt würden und ein Teil desPublikums sich in eine Filterblase begeben habe, an der sachlicheArgumente schlichtweg abprallten.Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur von Die Zeit, wehrtesich gegen eine "Übermoralisierung" der Debatte über denangesprochenen Artikel, räumte aber Mängel in der inhaltlichenGestaltung des Titels und der Contra-Position zur privatenSeenotrettung ein. Klaus Brinkbäumer, Der Spiegel, sieht kein Problemdarin, heftige Debatten zu führen, warnte aber davor, leichtfertigmit Sprache zu provozieren. Akte der sprachlichen Verrohung hatIsabel Schayani, als sie von den Ausschreitungen in Chemnitz imSeptember 2018 direkt vor Ort berichtete, selbst erleben müssen. DieTV-Journalistin des Westdeutschen Rundfunks sagte, sie habe für sichdie Konsequenz gezogen, "sprachlich abzurüsten", Zweifel zuzulassenund nicht mehr "darauf gebürstet" zu sein, eindeutig zu sein.Dass Journalisten kontroverse Themenaspekte wie negativeNachrichten über Flüchtlinge ausblenden würden, um rassistischerHetze keine Nahrung zu geben, verneinten die Teilnehmer desJournalism Summit. Ganz im Gegenteil: Ulrich argumentierte,Fehlentscheidungen entstünden oft dadurch, dass Journalisten Angsthätten, nicht alle Aspekte aufzuarbeiten und dominante Themen andere,nicht minder wichtige wie beispielsweise das Bienensterben,überlagerten. Klaus Brinkbäumer hielt es für legitim, wenn sichJournalisten aufgrund einer unklaren sachlichen Untermauerung vonInformationen entscheiden, Themen in diesem Augenblick noch nicht indie Berichterstattung aufzunehmen. Mittlerweile hätten bereits vieleRedaktionen aus ihren Fehlern gelernt: "Die blinden Flecke derBerichterstattung an sozialen Brennpunkten" seien mittlerweileweitgehend geschlossen.Auch Daniel Drepper verzichtet dann auf ein Thema, wenn es nichtausreichend mit Fakten belegt werden kann: Hintergründe zurecherchieren, objektiv zu bleiben und den Lesern auch die Quellenvon Informationen zu erklären, seien zentrale journalistische Ansätzeseiner Redaktion, betonte der BuzzFeed-Chefredakteur. So will Drepperauch "alternativen Fakten" und emotionalisierten Debatten begegnen.Journalistische Haltung resultiere aus einer Achtung vonMenschenrechten. Bewusste Verzerrungen der öffentlichen Diskussionsollten kritisch fundiert in den jeweiligen Kontext eingeordnet undbewertet werden, forderte Drepper.Julia Bönisch, Chefredakteurin von sueddeutsche.de, zog aus deröffentlichen Kontroverse um die Veröffentlichung einer umstrittenenKarikatur von Dieter Hanitzsch über den israelischen PremierministerNetanjahu in der Süddeutschen Zeitung (SZ) und der darauf folgendenTrennung der SZ von dem Zeichner folgenden Schluss: Journalistenmüssten in einer solch aufgeheizten Situation vor allem bewusst mitden unterschiedlichen Aspekten eines Themas umgehen. Und:Journalisten müssten wieder mehr als Erklärer wirken. Um Rezipientenzu erreichen, die nicht mehr die klassischen Medien nutzen, will GesaMayr, Chefredakteurin des Nachrichtenportals Watson.de, Menschengezielt "in ihren Lebenswirklichkeiten abholen". Dazu gehörtenReportagen über das Leben von Obdachlosen ebenso wie Beiträge überfehlende Plätze in Kindertagesstätten in Deutschland. Um die jungeZielgruppe zu erreichen, habe Watson beispielsweise auch perInstagram über die Ausschreitungen in Chemnitz berichtet. Insgesamtsehe sie gute Ansätze im deutschen Journalismus, sagte Mayr. Siewolle den Austausch mit ihren Kollegen vorantreiben und so derEntfremdung zwischen Journalisten und Teilen des Publikumsentgegenwirken.Weitere Infos unter www.medientage.de