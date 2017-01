Medienmitteilung: Neue GDI-Studie «Robotik und Behinderungen»

Zürich, Schweiz (ots) - Die anstehende Robotisierung unseresLebens betrifft auch Menschen mit Behinderungen. Haushalts-Roboter,Prothesen aus dem 3-D-Drucker oder in den Körper integrierte Nanobotswerden das Leben mit Behinderung tiefgreifend verändern. Technologiewird eine immer wichtigere Rolle spielen - und neue Fragen aufwerfen.Die heute erscheinende GDI-Studie «Robotik und Behinderungen - WieMaschinen morgen Menschen helfen» wurde im Auftrag der StiftungCerebral durchgeführt. Sie entwickelt neue Ideen, wie Technologiendas Leben von Menschen mit Behinderung in Zukunft prägen könnten undzeigt, welche gesellschaftlichen, technischen und ethischen Problemedurch die vermehrte Nutzung von Robotik auftauchen.Die Studie gliedert sich in drei Teile:- Teil 1 präsentiert eine Übersicht aktueller Technologien- Teil 2 diskutiert, wie Umweltbarrieren durch Technologieabgebaut werden können- Teil 3 zeigt, wie sich technologische Neuerungen auf dieGesellschaft auswirkenDie Möglichkeiten von heutigen und zukünftigen Robotik-Anwendungenwurden in Zusammenarbeit mit dem «Sensory-Motor Systems Lab» der ETHZürich erarbeitet. Daneben wurden qualitative Interviews mitAnwendern sowie mit deren Umfeld durchgeführt.Die Studie «Robotik und Behinderungen» ist als kostenloserDownload erhältlich unter gdi.ch/robotik2017.Pressekontakt:GDI Gottlieb Duttweiler InstituteAlain EgliHead CommunicationsE-Mail: alain.egli@gdi.chTelefon: +41 44 724 62 78Original-Content von: Gottlieb Duttweiler Institute GDI, übermittelt durch news aktuell