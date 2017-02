Marktüberblick und Ausblick: DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass der deutsche Aktienindex DAX etwas an Momentum verliert und somit auch der eine oder andere größere Rückschlag zu erwarten ist, haben wir bereits Anfang der vorigen Woche erörtert. Die Schwäche der letzten Handelstage kommt also nicht überraschend und so haben wir bereits rechtzeitig vor zu vielen Positionen am deutschen Aktienmarkt gewarnt. Technisch sieht es ganz danach aus, als könnte es diese Woche erneut zum Test der wichtigen Unterstützung bei rund 11.400 Punkten kommen. Hier hat sich nunmehr auf der wichtige 50-Tage-Durchschnitt eingefunden, welcher ebenfalls als Support dient. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass hier einige Bullen erneut versuchen werden, bei Schwäche zu kaufen. Eine Gegenbewegung knapp über oder unter diesem Niveau ist somit sehr wahrscheinlich.

