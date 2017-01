Marktüberblick und Ausblick: DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach wie vor präsentiert sich der DAX robust, der Aufwärtstrend der letzten Wochen ist weiterhin intakt. Auch in der vorigen Woche konnte sich der Index über den so wichtigen gleitenden Durchschnitten halten. Erst ein Schlusskurs unter dem 20-Tage-Durchschnitt (grüne Linie) würde uns ein deutlicheres Warnsignal bescheren. Ansonsten haben wir weiterhin bei 11.400 Punkten die wohl wichtigste Unterstützung im Chart. Dies war das letzte Pivot Tief von Ende Dezember. Rutscht der DAX hier drunter, wäre der Aufwärtstrend erstmals auch technisch gebrochen. Die Bullen haben weiterhin das Zepter in der Hand und alles über den erörterten Niveaus gibt uns weiterhin Rückenwind für laufende oder auch neue Positionen am deutschen Aktienmarkt. Die Stimmung ist gut und aktuell sehen wir noch keine merklichen Warnsignale.

