Markteinführung von Itaca - Italtel lanciert eine umfassende Datenanalyselösung zur Optimierung des Kundenerlebnisses

Mailand (ots/PRNewswire) -Mit dem modularen Ansatz von Itaca können Dienstleister Nutzen ausBig Data ziehen und bessere Einblicke in die KundenzufriedenheitgewinnenItaltel, ein führendes Telekommunikationsunternehmen in denBereichen IT-Systemintegration, Managed Services, Network FunctionsVirtualization (NFV) und All-IP-Lösungen, gab heute bekannt, dass esseine Lösung Itaca (Italtel Analytics Configurable Asset) auf demMobile World Congress 2017 vorstellen wird.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612742 )Als modulare und konfigurierbare Analyselösung optimiert Itacamithilfe von durchgängiger Transparenz, Know-how und Kenntnis desNetzwerks und der gelieferten Dienstleistungen dasEndanwendererlebnis.Die Lösung extrahiert Erkenntnisse und Nutzen aus der riesigenDatenmenge und -vielfalt, die üblicherweise aus dem Netzwerk und denDienstleistungen bezogen werden, sowie Informationen aus derWebanalyse. Itaca basiert auf einer Reihe von Modulen zur Erfassung,Verarbeitung, Speicherung und Visualisierung von Daten und kannfortschrittliche statistische Analysen und kundenspezifische Berichteliefern."Dienstleister streben danach, innovative Dienstleistungenanzubieten und gleichzeitig die Qualität des Kundenerlebnisses zuverbessern", so Tullia Zanni, Head of Solutions Marketing, Management& Offering bei Italtel. "Italtel unterstützt Dienstleister bei derWeiterentwicklung ihrer Plattformen, damit sie die Qualität der Artund Weise, wie eine Dienstleistung ihren Kunden bereitgestellt wird,kontrollieren und verbessern können."Durch die Integration herkömmlicher Informationen über dasNetzwerk und die Dienstleistungen sowie innovativer Analysen vonOnline-Quellen optimiert Itaca operative Fähigkeiten, indem esfrühzeitig zunehmende Kundenunzufriedenheit identifiziert und denZustand sowie die Qualität der bereitgestellten Dienstleistungendeutlicher macht.Die Data Science (http://www.italtel.com/content/uploads/2016/08/Data-Science-Brochure.pdf)-Funktion ist ein spezifischer Bestandteilin Itaca. Sie ermöglicht die Anreicherung von Standard-Daten mitnützlichen Informationen, die aus solchen unstrukturierten Quellenwie Dienstleister-Websites, Blogs, Foren und sozialen Netzwerkenextrahiert werden. Dies wird durch die Anwendung eines strengwissenschaftlichen Ansatzes auf die Daten erreicht. Dieser Ansatzbesteht aus mathematischen Modellen, Sentiment- und semantischenMaschinen sowie maschinellem Lernen, dessen Logik auf der Definitionder spezifischen Geschäftsanforderungen der Kunden basiert.Italtel wird seine Itaca-Lösung zusammen mit seinemProduktportfolio für Netzwerk-Transformation, das Internet der Dingeund 5G-Märkte auf dem Mobile World Congress - Stand 2G10, Halle 2 -vorstellen. Der Kongress findet vom Montag, dem 27. Februar bisDonnerstag, dem 2. März in der Fira Gran Via in Barcelonastatt.Italtel entwickelt und bietet All-IP-Kommunikationslösungen,Managed Services, IT-System-Integration-Services, Netzwerkintegrationund Migrationsaktivitäten. Weitere Informationen(http://www.italtel.com/about/about-italtel/)http://www.italtel.com