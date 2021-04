Marktanalyse: Warum es heute durchwachsen lief!

Der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NASDAQ:DIA) hatte einen gemischten Handelstag während der Dienstagssitzung, wobei der Fonds einen kleinen Verlust von 0,25% auf $334,37 verzeichnete.

Bemerkenswert ist, dass die Daten des U.S. Job Opening and Labor Turnover Survey (JOLTs) von 6.917.000 für den Monat Januar auf 7.367.000 für den Monat Februar gestiegen sind. Die Centers for Disease Control and Prevention ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung