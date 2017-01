Markt für Gebrauchtwagen 2016 kräftig gewachsen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit der größeren Zahl an Auto-Neuzulassungen ist im vergangenen Jahr auch der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland gewachsen.



Der Umsatz mit gebrauchten Personenwagen stieg nach den Daten der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) im Vorjahresvergleich um 9 Prozent auf 84,6 Milliarden Euro. Das geht aus dem jüngsten DAT-Report hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das Wachstum lag zum einen am häufigeren Besitzerwechsel, deren Zahl sich um rund 1 Prozent auf 7,4 Millionen erhöhte. Zum anderen erhöhte sich der Durchschnittspreis der Gebrauchten laut Studie um knapp 8 Prozent auf 11 430 Euro. In Deutschland wurden 2016 rund 3,35 Millionen Neuwagen zugelassen./brd/DP/stw