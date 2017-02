"Mama ist die Beste": Karstadt spendet 1,5 Mio. Euro

Essen (ots) - Bei der großen Karstadt-Spendenaktion "Mama ist dieBeste" sind 2016 mehr als 1,5 Mio. Euro zusammengekommen. DerSpendentopf geht an lokale, gemeinnützige Organisationen, die sichfür die Bedürfnisse von Müttern einsetzen."Wir sind sehr glücklich mit Hilfe dieser stolzen Summe an allenKarstadt-Standorten das großartige Engagement gemeinnützigerOrganisationen zu unterstützen. Auch aufgrund der fabelhaftenKooperationen zwischen unseren Filialen und den Organisationen,werden wir die Spenden-Aktion im Jahr 2017 fortsetzen", erklärtKarstadt-Vertriebschef Thomas Wanke.Im Frühjahr 2016 konnten sich gemeinnützige Organisationen beiKarstadt für die Teilnahme an der Aktion bewerben. Dann hat das Losentschieden, welche zwei Kandidaten jeweils an den Filialstandortenzur Stichwahl gestellt wurden. Bis zum 2. Juli 2016 hatten die Kundendie Möglichkeit in der Filiale abzustimmen. Viele Tausende habenmitgevotet und so die lokalen Spendenempfänger gewählt. An denStandorten, an denen es nur einen gültigen Bewerber gab, entfiel dieKundenabstimmung.An die Gewinner-Organisationen spendete Karstadt einen Cent proVerkaufsbon, der seit dem Start der Aktion am 19.12.2015 in derjeweiligen Filiale generiert wurde. Am Ende der Aktion für 2016(31.12.2016) wurde der erzielte Betrag von Karstadt verdoppelt. Umden Kunden ebenfalls die Unterstützung des Gewinners zu ermöglichen,wurden zusätzlich Spendenboxen an den Kassen aufgestellt.2017 kooperieren die Karstadt-Filialen weiter mit den gewähltenlokalen Organisationen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit spendetKarstadt einen Cent für jeden generierten Verkaufsbon vom 01.01.2017bis zum 31.12.2017. Und auch die Spendenboxen sind wieder an denKassen zu finden.Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter:www.karstadt.de/mama-ist-die-beste.htmlPressekontakt:Karstadt Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02 01 / 727 20 30Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell