Mainova entscheidet sich bei Gateway Administration für Thüga-Lösung

München (ots) - Die Mainova Aktiengesellschaft aus Frankfurt amMain hat die Thüga SmartService mit der Rolle des GatewayAdministrators beauftragt. "Wir haben den Markt bereits frühzeitigsondiert. Die Thüga SmartService bietet uns mit ihrer hochmodernenSoftwarearchitektur ein Höchstmaß an Möglichkeiten,Informationssicherheit und Automatisierung", fasst Philipp Lübcke,Bereichsleiter IT der Mainova Aktiengesellschaft, die Entscheidungzusammen. Gerade letzteres ist für große Unternehmen wichtig, um denadministrativen und manuellen Aufwand zu reduzieren. NebenUnternehmen wie der Mainova und der N-ERGIE hat die ThügaSmartService auch mit mittleren und kleineren Versorgern wiebeispielsweise den Stadtwerken Heide, Germersheim, Greven und derRheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Verträgeabgeschlossen. "Der Gateway Administrations-Prozess ist erst ab einerhohen Anzahl von intelligenten Messsystemen wirtschaftlichdarstellbar. Ein Alleingang macht wirtschaftlich keinen Sinn, da dieRollout Aufwände einen hohen Anteil an Fixkosten enthalten. Dasbedeutet: Gleich ob 10.000 oder eine Million Gateways administriertwerden - eine hohe Investition in die IT ist in jedem Fallerforderlich", so Peter Hornfischer, Geschäftsführer der ThügaSmartService. Über die Thüga SmartService können sichMessstellenbetreiber deutschlandweit das größte Bündelungspotenzialim Markt von bis zu sieben Millionen Zählpunkten erschließen und ihrespezifischen Kosten damit senken. "Von unseren 70 Pilotprojektenhaben sich über die Hälfte der Unternehmen bereits jetzt entschieden,die Gateway Administration mit uns umzusetzen - damit liegen wir sehrgut im Plan", resümiert Franz Schulte, Geschäftsführer ThügaSmartService die Entwicklung des Smart Meter Rollouts.Über die Thüga SmartService GmbHDie Thüga SmartService GmbH ist aus den beidenServicegesellschaften Thüga MeteringService GmbH und ThügaEnergieeffizienz GmbH hervorgegangen. Das Portfolio reicht vonZählerfernauslesung, Energiedatenmanagement, Marktkommunikation,Smart-Energy und IT-Services über Maßnahmen für eine effizienteNutzung und Erzeugung von Energie bis hin zur Breitbandvernetzungsowie Smart Meter Gateway-Administration. Der Fokus liegt auf demAusbau digitaler Lösungen. Das Unternehmen bietet seineDienstleistungen bundesweit an und hat in- und außerhalb derThüga-Gruppe in Summe bereits über 250 Kunden. An den beidenStandorten in Naila (Hauptsitz) und München arbeiten rund 150Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Thüga SmartService ist eine100-prozentige Tochter der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz inMünchen. Weitere Informationen unter www.smartservice.dePressekontakt:PressesprecherinCarmen MeinholdNymphenburger Straße 3980335 Münchencarmen.meinhold@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1542Original-Content von: Th?ga AG, übermittelt durch news aktuell