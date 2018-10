Luzie Loose und Martina Eisenreich für SWR (Ko-)Produktionen ausgezeichnet (FOTO)

Baden-Baden / Hof (ots) -Hofer Goldpreis bei den Internationalen Filmtagen Hof fürDebütfilm "Schwimmen" / Deutscher Filmmusikpreis für "Tatort -Waldlust"Die junge Filmemacherin Luzie Loose erhielt am Wochenende bei denInternationalen Filmtagen Hof als erste Preisträgerin denneugeschaffenen Hofer Goldpreis. Der Preis wird von derFriedrich-Bauer-Stiftung für die Regie für einen ersten Langspielfilmvergeben, Luzie Loose erhielt ihn für ihren Erstlingsfilm"Schwimmen", einer Kinokoproduktion von Debüt im Dritten des SWR.Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Komponistin Martina Eisenreich, sieerhielt den Deutschen Filmmusikpreis in der Kategorie Beste Musik imFilm für ihre Musik zum SWR "Tatort - Waldlust" von Axel Ranisch.Edgar Reitz als Alleinjuror und MentorLuzie Loose taucht in ihrem ersten Langfilm tief ein in dasLebensgefühl der 15-Jährigen von heute, zwischen Weltgewandtheit undÜberforderung, Selbstdarstellung und Verunsicherung. Sie erzählt vonder eskalierenden Freundschaft zweier Teenager, aus Spiel mitHandy-Videos entsteht eine unheilvolle Dynamik der Selbstjustiz.Edgar Reitz als Juror für den diesjährigen Hofer Goldpreis wiesdarauf hin, dass Luzie Loose von "neuen Formen individueller Schuld"erzählt und würdigte "Schwimmen" als klassischen Autorenfilm, "dersich in dieser Geschichte auch selbst reflektiert und erzählt, dassdas Objektiv einer Kamera alles andere als ein harmloses Spielzeugist." Der Preis, den die Bayerische Akademie der Schönen Künste inmemoriam Heinz Badewitz verleiht, ist mit einem Goldbarren immomentanen Wert von ca. 35.000 Euro und der künstlerischen Beratungdurch den Mentor bei einem neuen Projekt verbunden.Abschlussfilm"Schwimmen" ist der Abschlussfilm von Luzie Loose an derFilmakademie Baden-Württemberg, den sie nach eigenem Drehbuchinszeniert hat. Der Film ist eine Koproduktion von kurhaus productionmit der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR, gefördert von derMFG Filmförderung. Stephanie Amarell und Lisa Vicari spielen dieHauptrollen, Produzenten sind Christoph Holthof und Daniel Reich vonder kurhaus production, zusammen mit den Producern Lennart Lenzingund Philipp M. Raube von der Filmakademie Baden-Württemberg. DieRedaktion hat Stefanie Groß, Debüt im Dritten des SWR.Tatort-SymphonieMartina Eisenreich erhielt den Deutschen Filmmusikpreis 2018 fürihre Tatortsymphonie zum Lena-Odenthal-Tatort "Waldlust", die sie mitder Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eingespielt hatte."Schon mit dem ersten geheimnisvollen Ton entwickelt die Musik einegleichermaßen bedrohliche wie melancholische Stimmung. Es ist einrätselhafter Klang, ähnlich wie ihn einst Miklós Rózsa mit demTheremin in die Filmmusik zu Alfred Hitchcocks "Spellbound - Ichkämpfe um Dich" einwebte. Hier wird eine singende Säge zumSoloinstrument. Sie ist nur eine der ganz besonderen Farben in einemreichen sinfonischen Orchesterklang, der mit weitgreifender Dynamikseine Motive und Themen zu abwechslungsreichen Klangszenarien fügt.Statt der in Filmmusik weitverbreiteten Miniaturen entstehengroßformatige Klanggemälde" begründete die Jury ihre Entscheidung undfuhr fort: "Hiermit würdigt die Jury zugleich den Regisseur AxelRanisch und die Redaktion des SWR für das gelungene musikalischeExperiment. Es bietet der Filmmusik eine besondere Bühne, auf dersich die Musik in ungewöhnlich großzügiger Weise in ihrerästhetischen Eigenständigkeit als Teil des Films präsentieren kann."SWR Tatort aus LudwigshafenDer "Tatort - Waldlust" ist eine Produktion des SWR, ProduktionNils Reinhardt, Redaktion Katharina Dufner. Axel Ranisch schriebgemeinsam mit Sönke Andresen das Treatment zu dem Film undinszenierte den Tatort, der das Ludwigshafener Tatort-Team um UlrikeFolkerts als Lena Odenthal und Lisa Bitter als Johanna Stern in einabgelegenes, zunehmend gruseliges Berghotel führte.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen überhttp://x.swr.de/s/preisehoferfilmtage2018Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell