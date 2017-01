Logitech: Weiter auf Erfolgskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

Liebe Leser,

die Quartalszahlen von Logitech lagen über den Markterwartungen. Der Computerzubehör-Hersteller erwirtschaftete von Juli bis September einen Umsatz von 564,3 Mio $ und damit 9% mehr als im Vorjahr. Der Gewinn lag bei 64,8 Mio $ nach 46,5 Mio $ im 2. Quartal 2015, was einem satten Plus von 39% entspricht. Auch in den einzelnen Bereichen konnte Logitech mit einer starken Performance aufwarten. Insbesondere die Kategorien Gaming (+17%), Mobile Lautsprecher (+21%) und Videokonferenz-Systeme (+42%) konnten erneut stark zulegen.

Das Portfolio wird mit Simulationskonsolen ausgebaut

Hauptumsatztreiber sind aber nach wie vor PC-Mäuse und Tastaturen. Während das Geschäft mit den Mäusen nicht ganz auf Touren kam und Logitech einen leicht rückläufigen Umsatz auf 123,3 Mio $ hinnehmen musste, stieg der Umsatz bei den Tastaturen um 14% auf 116,5 Mio $. Einen etwas stärkeren Rückgang von 6% verzeichnete abermals die Kategorie Home Control, in der 11,8 Mio $ umgesetzt wurden. Nach der Übernahme von Jaybird war bereits ein starkes Wachstum im Bereich Kopfhörer erwartet worden.

Im April kündigte Logitech an, mit einem Kauf des US-Unternehmens in das Geschäft mit kabellosen Kopfhörern für Sportaktivitäten zu expandieren. Zudem wird das Portfolio mit Simulationskonsolen ausgebaut und dem US-Spielehersteller Mad Catz Interactive die Marke Saitek abgekauft. Logitech bestätigte den Ausblick. Bis Ende März 2017 dürfte sich das operative Ergebnis auf bis zu 205 Mio $ belaufen. Das Wachstum im Einzelhandel soll bei konstanten Wechselkursen bei 7% liegen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse