Live-TV die Nummer 1 bei der Nutzung in Deutschland - RTL AdConnect und RTL Group veröffentlichen 25. Ausgabe der TV Key Facts

Köln (ots) - RTL AdConnect und die RTL Group haben im Oktober 2018die 25. Ausgabe der "TV Key Facts" veröffentlicht. Die Studie befasstsich mit den internationalen Trends im Total Video-Universum. NebenDaten und Fakten rund um die Fernsehnutzung gibt sie Einblicke in dieTechnik und den Werbemarkt. Darüber hinaus wurden in derJubiläumsedition auch Gastbeiträge und Interviews internationalerMedienexperten veröffentlicht.Im Jahr 2017 schauten die Europäer durchschnittlich 3 Stunden und51 Minuten Fernsehen pro Tag - in Deutschland belief sich die lineareSehdauer auf 3 Stunden und 41 Minuten. Über alle Endgeräte hinwegbetrug die tägliche Sehdauer 2017 in Deutschland 3 Stunden und 59Minuten*.Das lineare Fernsehen, insbesondere die Primetime, hat nach wievor eine enorme Anziehungskraft. So erreichte die Hauptsendezeit imSchnitt 263 Millionen TV-Zuschauer in Europa - zum Vergleich: Die EUhat schätzungsweise 513 Millionen Einwohner**. Auf alleninternationalen Fernsehmärkten punkteten die großen Live-Ereignisseaus Sport und Show beim Publikum am stärksten und zogen Millionen vorden großen Bildschirm. Die Superlative kamen aus China, wo 169Millionen Zuschauer im vergangenen Jahr das Chinesische Neujahrsfestim Fernsehen verfolgten, und den USA, wo 112 Millionen Amerikaner denSuper Bowl sahen. In Deutschland gehörten die Übertragung des ConfedCup-Finales (Chile vs. Deutschland) sowie der "Tatort" (Titel:Fangschuss) zu den Highlights im Jahr 2017 (3+)***. Bei den14-59-Jährigen war die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hierraus! die Nummer 1****.Das Neujahrsfest, der Super Bowl, der Confed-Cup und der "Tatort"zeigen, welche Genres 2017 zu den beliebtesten im weltweiten TVzählten: Sport (42,3%), Entertainment (23,1%) und Fiction (19,2%).Mit Blick auf die Inhalte zeichnete sich 2017 auch ab, dass dieZuschauer ein großes Interesse an lokalen Produktionen hatten: 72,2Prozent der Top-Serien in 24 europäischen Ländern sind lokalproduzierte Formate. Auch die Mediengruppe folgte 2017 dem Trend zurEigenproduktion: Bei RTL waren es 90 Prozent, bei VOX rund 70 Prozent- Tendenz steigend. Betrachtet man nur den deutschen Markt war dasGenre News mit 33,9 Prozent die Nummer 1 (Top 500 Formate beimGesamtpublikum nach Sehbeteiligung).Überdurchschnittliche Werte wies Deutschland bei der Verbreitungvon Connected TV auf. Mit einem Schnitt von 52 Prozent lagDeutschland deutlich über dem europäischen Durchschnitt (35%).Zu den weltweit führenden Werbungtreibenden zählten im Jahr 2017Procter & Gamble, Unilever und Reckitt Benckiser. Auf dem deutschenMarkt waren es Procter & Gamble, Ferrero und L'Oréal*****.Zur PublikationDie "TV Key Facts" werden seit 1994 jährlich von RTL AdConnect,dem internationalen Medienvermarkter der RTL Group, veröffentlicht.Die Studie analysiert Zahlen des Vorjahres aus 35 europäischenLändern sowie Indien, China, Japan und den USA. Die Daten liefernEurodata TV Worldwide, IAB Europe, IHS Markit, ComScore, IAS, lokaleInstitute und die RTL Group.Weitere Informationen finden Sie hier: http://rtl-adconnect.com/Sie möchten ein Studienband käuflich erwerben? Dann wenden Siesich bitte via Mail an Yvonne Eschbach yeschbach@rtladconnect.com;buchende Kunden erhalten die "TV Key Facts 2018" kostenlos.*Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK;videoSCOPE, MG RTL 2018 - alle Werte Zuschauer 3+. **Quelle:Statista; Berechnung Anfang 2018 *** Quelle: EURODATA TV, AGF/GfKFernsehforschung - reproduction forbidden, all rights reserved byMEDIAMETRIE. **** 1For the evaluation only commercial programmes weretaken into account. Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mitGfK; videoSCOPE, MG RTL 2018. ***** Quelle: The Nielsen Company(Germany) GmbH.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandUnternehmenskommunikationLaura LeszczenskiLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de0221 456 74202Original-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell