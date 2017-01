LinkedIn stellt überarbeitete Desktop-Oberfläche vor

München (ots) -- Intuitives Design, orientiert an der erfolgreichen App- Neue Funktionen rund ums Netzwerken und personalisierte Ausspielungvon InhaltenNeues Jahr, neuer Look: LinkedIn (http://de.linkedin.com/), dasweltweit größte Karrierenetzwerk, stellt heute das neue Design derDesktop-Version vor. Außerdem wurde an den Funktionalitätengearbeitet. Dabei wurde der Fokus insbesondere daraufgelegt, dasssich Mitglieder vernetzen, in Kontakt bleiben und die Informationenerhalten, die wichtig für sie sind und sie beruflich voranbringen.Das Redesign ist das größte in der Unternehmensgeschichte und wurdebereits Ende des letzten Jahres in den USA vorgestellt. Jetzt istauch der deutschsprachige Markt an der Reihe. Mit der Investitionträgt LinkedIn dem Wachstumspotential Rechnung, das es in derdeutschsprachigen Region sieht."Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitglieder diebestmögliche Nutzererfahrung erhalten", so Barbara Wittmann(https://de.linkedin.com/in/wittmannbarbara/de), Direktorin für denBereich Rekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsleitung beiLinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz. "Mit der neuenDesktop-Oberfläche sowie den neuen Funktionen möchten wir unsereMitglieder dabei unterstützen, die Möglichkeiten von LinkedIn nochbesser auszuschöpfen und erfolgreich für den Beruf anzuwenden."Neue Desktop-Oberfläche nach App-Vorbild Die neueDesktop-Oberfläche greift das Design und die Bedienung der App auf.Somit ist eine kanalübergreifende User Experience gewährleistet. Dasneue Desktop-Design ist klarer strukturiert und damit intuitiver zubedienen. Die Profilansicht hat sich verändert, das Profilbild wirdnun, wie in der App, mittig angezeigt.Funktionen zur Bestätigung von Fähigkeiten und Ausspielung vonInhaltenLinkedIn-Nutzer können schon seit geraumer Zeit die im Profilangegebenen Fähigkeiten ihrer Kontakte bestätigen und sich auch dieeigenen Fähigkeiten bestätigen lassen. Diese Funktion wurde jetztweiterentwickelt: Profilbesuchern werden vorrangig die Fähigkeitenangezeigt, zu denen sie einen beruflichen Bezug haben oder die jemandbestätigt hat, den sie auch kennen. Außerdem wurde das Targetingdahingehend verbessert, dass Mitglieder in erster Linie Fähigkeitenvon Personen bestätigen, die direkt mit ihnen zusammenarbeiten oderzusammengearbeitet haben. Darüber hinaus können anhand derProfilinformationen gefragte Fähigkeiten vorgeschlagen werden, die eswahrscheinlicher machen, von Recruitern kontaktiert zu werden oderfür einen bestimmten Job in Frage zu kommen.Außerdem ist der deutsche Newsbereich so überarbeitet worden, dassLinkedIn-Mitglieder immer über die Neuigkeiten und Trendthemen ausihrer Branche und ihren Interessen entsprechend informiert sind.Dafür wurde bereits im letzten Jahr schon ein eigenes Redaktionsteam(http://ots.de/ZLnFm) etabliert. Bereits im Dezember 2015 wurden einevereinfachte Blogfunktion sowie fünf neue Nachrichtenkanäle(http://ots.de/ZKfkL; 'Favoriten der Redaktion', 'Unternehmen &Märkte', 'Technologie & Internet', 'Marketing & Verkauf' 'Job &Karriere') vorgestellt.Unterstützung beim Netzwerken Auch die Netzwerkfunktionen wurdenweiter optimiert, damit Mitglieder zusätzliche Informationen überbereits bestehende Verbindungen zu neuen Kontakten erhalten. Wenn einMitglied beispielsweise ein Jobangebot sieht, das ihm gefällt, wirdihm angezeigt, wer der Ansprechpartner wäre, oder welcher seinerKontakte in der betreffenden Firma arbeitet. Außerdem gibt esNeuerungen beim Messenger, welche die Kommunikation noch einfachermachen: Egal auf welcher Seite sich ein Nutzer gerade befindet, obauf einer Unternehmensseite, auf dem eigenen Profil oder dem Profileiner anderen Person, ist es jetzt möglich, Konversationen inEchtzeit von überall zu beginnen und auch zu sehen, wann dieNachricht gelesen wurde.Deutschsprachiger Markt im Fokus LinkedIn zählt weltweit mehr als467 Millionen Mitglieder. In Deutschland, Österreich und der Schweizsind es seit Oktober 2016 mehr als neun Millionen. Aktuell wächstLinkedIn in der DACH-Region stetig seit Februar 2015. Mit denNeuerungen investiert LinkedIn weiter in die deutschsprachige Regionund trägt damit dem enormen Wachstumspotential Rechnung, das es inder Region sieht. Neben den heute angekündigten Innovationen, hat dasKarrierenetzwerk im letzten Jahr mit LinkedIn Learning(https://www.linkedin.com/learning/) eine Lern-Plattform gelauncht,die personalisiertes Lernen direkt auf der Seite ermöglicht.Basierend auf einer umfangreichen digitalen Bibliothek mit 9.000Videos weltweit und 1.800 deutschsprachigen Videos gebenzertifizierte Trainer und Branchenexperten ihr Wissen in denverschiedensten Bereichen weiter, von Kreativtechniken überProgrammiersprachen bis hin zu Führungsqualitäten.Bildmaterial:- Screenshots vom neuen Desktop-Design finden Sie hier:http://ots.de/2hE0I- Ein Bild von Barbara Wittmann liegt hier ab: http://ots.de/1OJsWBildunterschrift: Barbara Wittmann, Direktorin Talent Solutionsund Mitglied des Führungsteams bei LinkedIn Deutschland, Österreich,SchweizÜber LinkedInLinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilftihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessertdas Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen fürPersonalsuche, Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist derEconomic Graph (http://economicgraphchallenge.linkedin.com/), einglobales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften, das jedem Mitgliedneue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hat insgesamt mehr als467 Millionen Mitglieder. In der Region Deutschland, Österreich undSchweiz (http://linkedin.com/dach) erreichte LinkedIn im Oktober 2016neun Millionen Mitglieder. 29 der 30 deutschen DAX-Unternehmen setzenauf LinkedIn Produkte.