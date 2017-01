Lenovo kann führende Marktposition ausbauen!

Liebe Leser,

Lenovo ist es in einem schwierigen Marktumfeld gelungen, die weltweit führende Marktposition auf dem PC-Markt auszubauen. Verloren gegangene Marktanteile im Geschäft mit Smartphones wurden zurückerobert. Dennoch ist das Unternehmen finanziell angeschlagen. Im 1. Halbjahr 2016 profitierte Lenovo in einem weiter fallenden PC-Markt von einem rigorosen Kostenmanagement. Durch die umfangreichen Kostensenkungen konnte der Rohertrag bei rückläufigen Erlösen in etwa auf Vorjahreshöhe gehalten und der operative Gewinn sogar gesteigert werden.

Die völlig verfehlte Produktpolitik im Mobilfunkgeschäft wurde korrigiert

Der Halbjahresgewinn von 330 Mio $ war auch durch Buchgewinne aus dem Verkauf von zwei Bürogebäuden zwecks Rückanmietung begünstigt und muss insofern relativiert werden. Im Vorjahr schrieb das Unternehmen aufgrund von Sonderabschreibungen auf das Warenlager sowie aufgrund von Restrukturierungskosten Verluste.

Die vor allem in China völlig verfehlte Produktpolitik im Mobilfunkgeschäft wurde inzwischen korrigiert und zeigt bereits Erfolge. Nachdem der Marktanteil zu Beginn des Geschäftsjahres, auch aufgrund eines gestrafften Produktsortiments, weiterhin rückläufig war, wurden Umsatz und Marktanteil im 2. Quartal durch Produktinnovationen und den Fokus auf das mittel- bis hochpreisige Segment wieder gesteigert.

