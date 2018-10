Landis+Gyr gibt die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2018 bekannt

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Landis+Gyr (SCHWEIZ: LAND.SW) gabheute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres2018 bekannt (1. April - 30 September 2018). Wichtige Highlightswaren:- Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 10,3 % gegenüber demVorjahr und erreichte im ersten Halbjahr 2018 910,0 Mio. USD, wobeider Auftragsbestand in EMEA währungsbereinigt um 9,6 % auf 760,2Mio. USD stieg.- Da sich die Einschränkungen in der Lieferkette fortsetzten, sankder Nettoumsatz währungsbereinigt um 1,9 % auf 852,9 Mio. USD imVergleich zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017.- Das bereinigte EBITDA betrug 106,8 Mio. USD gegenüber 106,5 Mio.USD * im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017.- Das ausgewiesene EBITDA betrug 114,9 Mio. USD gegenüber 40,8 Mio.USD * im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017.- Das EMEA-bereinigte EBITDA ist im Wesentlichen ausgeglichen, da diebereinigten Rohertragsmargen um 290 Basispunkte gestiegen sind.- Der ausgewiesene Reingewinn betrug 59,2 Mio. USD, darunter einnicht zahlungswirksamer Gewinn von 15,5 Mio. USD im Zusammenhangmit dem Verkauf von intelliHUB in Australien. Gewinn je Aktie von2,01 USD- Freier Cash Flow (ohne M&A-Aktivitäten) betrug 14,1 Millionen USD*Nach der Einführung von ASU 2017-07 in Bezug auf die Kosten vonleistungsorientierten Vorsorgeplänen durch das Unternehmen wurdedas EBITDA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 um 2,3 Mio.USD nach unten korrigiert, da alle Pensionserträge und-aufwendungen mit Ausnahme von Dienstzeitaufwand nun unter"sonstige Erträge (Aufwendungen)" erfasst werden; der Reingewinnist unverändert."Die Ergebnisse von Landis+Gyr für die erste Hälfte desGeschäftsjahres 2018 zeigen die Robustheit unseres Amerikageschäfts,wobei unsere starken Bestrebungen, operative Verbesserungen in EMEAzu erzielen, sichtbar werden. Der amerikanische Nettoumsatz ohneJapan stieg um 14 % und die bereinigte EBITDA-Marge blieb über 20 %.Das bereinigte EBITDA der EMEA war im Wesentlichen ausgeglichen, dadie Vorteile der Einführung neuer Produkte und unsererRestrukturierungsprogramme zum Tragen kamen. Unsere Ergebnisse wurdenjedoch durch die anhaltenden Einschränkungen in der Lieferkettebeeinflusst, da wir höhere Kosten für den reibungslosen Ablauf derLieferkette zu tragen hatten, und selbst dann konnten wir nicht alleAufträge erfüllen", sagte Richard Mora, CEO von Landis+Gyr."Für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 ist dasUnternehmen auf dem Weg zu einer weiteren Verbesserung. Angesichtsder anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette haben wir unsereJahresprognose leicht angepasst", schloss Mora.Nettoumsatz, Auftragseingang und AuftragsbestandDer Auftragseingang für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres2018 betrug 910,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 84,9 Mio USD oder10,3 % (beide währungsbereinigt) gegenüber dem gleichen Zeitraum desGeschäftsjahres 2017 entspricht. Dieser Anstieg ist auf die RegionEMEA zurückzuführen, wo der Auftragsbestand währungsbereinigt um 9,6% auf 760,2 Mio. USD stieg. Für den Gesamtkonzern betrug derzugesagte Auftragsbestand zum Ende des ersten Halbjahres desGeschäftsjahres 2018 2,348 Mio. USD.Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 erreichte derNettoumsatz des Konzerns 852,9 Mio. USD gegenüber 865,6 Mio. USD imersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017, was einem Rückgang von 1,5% (oder 1,9 % währungsbereinigt) entspricht. Der Umsatz wurde durchbranchenweite Einschränkungen in der Lieferkette negativ beeinflusst,da das Unternehmen einen Mangel an bestimmten elektronischenKomponenten hatte. Infolgedessen hat Landis+Gyr den Versand vonKundenaufträgen im Wert von rund 20 Mio. USD verschoben.Der Nettoumsatz pro Segment stellt sich wie folgt dar (inMillionen USD, sofern nicht anders angegeben):Segment 1. HJ 1. HJ Prozentuale ProzentualeGJ GJ Änderung Änderung2018 2017 währungsbereinigtNord- und 497,5 475,2 4,7 % 5,6 %SüdamerikaEMEA 291,6 320,7 (9,1 %) (11,6 %)Asien-Pazifik 63,8 69,7 (8,5 %) (6,6 %)Konzern 852,9 865,6 (1,5 %) (1,9 %)In der Region Nord- und Südamerika konnte das starkeUmsatzwachstum im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 inNordamerika eine deutliche Verringerung des Umsatzes in Japangegenüber dem Vorjahr ausgleichen. EMEA verzeichnete im Vergleich zumVorjahr einen niedrigeren Nettoumsatz. Neben den Einschränkungen derLieferkette verzeichnete die Region eine geringere Nachfrage ineinigen AMI-Märkten, darunter eine vorübergehende Abschwächung inGroßbritannien, die darauf zurückzuführen ist, dass sich der Marktauf den Übergang zu einer neuen Zählergeneration, SMETS2, die abDezember 2018 eingesetzt wird, vorbereitet, und in Spanien, als einProjekt gestartet wurde.Bereinigter BruttogewinnDer bereinigte Bruttogewinn für die Berichtsperiode betrug 291,9Mio. USD, was einem Rückgang von 12,5 Mio USD. gegenüber 304,4 Mio.USD im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 entspricht. Insgesamtverbuchte Landis+Gyr im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 12,1Mio. USD (rund 140 Basispunkte als Auswirkung des Bruttogewinns) anzusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit Einschränkungen in derLieferkette. Eine Überleitung zwischen Bruttogewinn und bereinigtemBruttogewinn finden Sie im Abschnitt ergänzende Überleitungen undDefinitionen des Halbjahresberichts 2018.Der bereinigte Bruttogewinn nach Segment stellt sich wie folgt dar(in Millionen USD, sofern nicht anders angegeben):Segment 1. HJ 1. HJ GJ 1. HJ 1. HJ GJGJ 2018 GJ 20172018 Prozentsatz 2017 ProzentsatzNord- und 198,0 39,8 % 208,5 43,9 %SüdamerikaEMEA 81,0 27,8 % 79,8 24,9 %Asien-Pazifik 12,8 20,1 % 15,0 21,5 %Eliminierungen 0,1 1,1Konzern 291,9 34,2 % 304,4 35,2 %Bereinigte BetriebskostenDie bereinigten Betriebskosten beliefen sich im Berichtszeitraumauf 185,2 Mio. USD, ein Rückgang um 12,6 Mio USD. gegenüber demVorjahr, der auf weitere positive Auswirkungen des Projekts Phoenixin EMEA und die Kostenkontrolle in anderen Regionen zurückzuführenist. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 beliefen sich diebereinigten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) auf 76,4Mio. USD oder 9,0 % des Umsatzes. Eine Überleitung zwischenBetriebskosten und bereinigten Betriebskosten finden Sie im Abschnittergänzende Überleitungen und Definitionen des Halbjahresberichts2018.Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 hatte Landis+Gyr zweigroße Kostensenkungsprogramme in EMEA gestartet. Das Projekt Phoenixzielte darauf ab, die Kostenbasis durch die Schließung bestimmterNiederlassungen zu senken, verschiedene Backoffice-Funktionen zuvereinheitlichen und die Produktivität in allen Funktionen zuverbessern. Phoenix liefert nun jährliche Einsparungen in Höhe von 20Millionen US-Dollar, und das Programm wurde abgeschlossen, nachdem essein Ziel erreicht hat. Das zweite Programm, Project Lightfoot, dientder Bündelung und teilweise Auslagerung von Fertigungsaktivitäten zurSteigerung der Produktionseffizienz, zur Senkung derLieferkettenkosten und zur weiteren Reduzierung derKapitalintensität. Lightfoot verläuft planmäßig und wird bis Ende desGeschäftsjahres 2020 jährliche Einsparungen von 25 Mio. USD erzielen,gegenüber den ursprünglich geplanten 20 Mio. USD, bezogen auf dieKostenbasis zum Zeitpunkt des Börsengangs.Bereinigtes und berichtetes EBITDADas bereinigte EBITDA betrug im ersten Halbjahr desGeschäftsjahres 2018 106,8 Mio. USD gegenüber 106,5 Mio. USD imersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017. Asien-Pazifik und EMEAverzeichneten verbesserte Ergebnisse, während Nord- und Südamerika imVergleich zur ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2017 niedrigerebereinigte EBITDA-Ergebnisse erzielten.Das bereinigte EBITDA nach Segment stellt sich wie folgt dar (inMillionen USD, sofern nicht anders angegeben):Segment 1. HJ GJ 1. HJ GJ 2018 1. HJ GJ 1. HJ GJ 20172018 Prozentsatz 2017 Prozentsatzbereinigtes des bereinigtes desEBITDA Nettoumsatzes EBITDA NettoumsatzesNord- und 102,2 20,5 % 105,9 22,3 %SüdamerikaEMEA (0,4) (0,1 %) (3,9) (1,2 %)Asien-Pazifik (3,6) (5,6 %) (5,5) (7,9 %)Unternehmen 8,5 K/A 10,0 K/AKonzern 106,8 12,5 % 106,5 12,3 %Die Anpassungen zur Überbrückung zwischen dem in der Konzernbilanzausgewiesenen EBITDA und dem bereinigten EBITDA stellen sich wiefolgt dar (in Millionen USD):1. HJ 1. HJGJ GJ2018 2017Ausgewiesenes EBITDA* 114,9 40,8AnpassungenRestrukturierungsaufwand 2,6 8,1Einmalige 0,6 2,4GewährleistungsaufwendungenNormalisierte (11,3) 30,3GewährleistungsaufwendungenSondereinflüsse - 24,8Bereinigtes EBITDA* 106,8 106,5* Nach der Einführung vonASU 2017-07 in Bezug aufdie Kosten vonleistungsorientiertenVorsorgeplänen durch dasUnternehmen wurde dasEBITDA im ersten Halbjahrdes Geschäftsjahres 2017 um2,3 Mio. USD nach untenkorrigiert, da allePensionserträge und-aufwendungen mit Ausnahmevon Dienstzeitaufwand nununter "sonstige Erträge(Aufwendungen)" erfasstwerden; der Reingewinn istunverändert.Die Restrukturierungskosten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres2018 beziehen sich hauptsächlich auf Maßnahmen in Brasilien. Dienormalisierte Anpassung des Garantieaufwands für das erste Halbjahrdes Geschäftsjahres 2018 spiegelt wider, dass der Garantieaufwand inder konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung um 11,3 Mio. USD unterder durchschnittlichen Auslastung von drei Jahren lag.Das berichtete EBITDA von Landis+Gyr betrug im ersten Halbjahr desGeschäftsjahres 2018 114,9 Mio. USD gegenüber 40,8 Mio. USD im erstenHalbjahr des Geschäftsjahres 2017.Reingewinn und Gewinn pro AktieDer Reingewinn für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018betrug 59,2 Mio. USD oder 2,01 USD pro Aktie. Der Reingewinn enthielteinen nicht zahlungswirksamen Gewinn von 15,5 Mio. USD imZusammenhang mit dem Verkauf von intelliHUB an das Joint Venture, dasgemeinsam mit Pacific Equity Partners in Australien zur Übernahme vonAcumen gegründet wurde. Der Reingewinn stieg im Vergleich zum erstenHalbjahr des Geschäftsjahres 2017 um 54,1 Mio. USD.InvestitionsausgabenIn der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018 lagen dieInvestitionsausgaben mit 16,9 Mio. USD leicht unter dem Niveau derersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017.Cash Flow und NettoverschuldungFreier Cash Flow, definiert als der Cash Flow aus operativerTätigkeit (einschließlich Veränderungen des Nettoumlaufvermögens)abzüglich des Cash Flows für Investitionstätigkeiten (Investitionenin Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte) ohne Fusions- undAkquisitionstätigkeiten (M&A), betrug im ersten Halbjahr desGeschäftsjahres 2018 14,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,5 Mio.USD gegenüber dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017entspricht. Der Hauptgrund für den Rückgang waren höhere Auszahlungenaus der Altgarantie."Landis+Gyr verzeichnet eine starke Cash-Generierung mit einemfreien Cash Flow ohne M&A-Aktivitäten in den vier Geschäftsjahren GJ2014 bis GJ 2017 von durchschnittlich rund 84 Millionen USD pro Jahr.Es ist auch so, dass unsere Cash-Generierung tendenziell gegenüberder zweiten Jahreshälfte verzerrt ist, wenn der Zeitpunkt bestimmterAuszahlungen betrachtet wird. Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2018ein weiteres starkes Cash-Flow-Jahr", fügte Jonathan Elmer, ChiefFinancial Officer von Landis+Gyr, hinzu.Die Nettoverschuldung betrug 110,4 Mio. USD bzw. 107,3 Mio. USDzum 30. September 2018 und 2017, was einer Erhöhung um 3,1 Mio. USDentspricht (abzüglich der Dividendenzahlung von 68,4 Mio. USD im Juli2018 und der Eigenkapitaleinbringung von 18,9 Mio. USD in das JointVenture in Australien, das Acumen übernommen hat). Das Verhältnis derNettoverschuldung zu dem nach zwölf Monaten ermittelten bereinigtenEBITDA lag Ende September 2018 bei 0,5.Geschäftsjahr 2018 ErwartungLandis+Gyr erwartet, dass die zweite Hälfte des Geschäftsjahres2018 stärker sein wird als die erste Hälfte; dieLieferkettensituation bleibt jedoch schwierig und führt zu einergrößeren Unsicherheit als normalerweise. Landis+Gyr erwartet für dasGeschäftsjahr 2018 einen Nettoumsatz von 1-3 % Wachstum gegenüber demVorjahr. Das bereinigte EBITDA liegt voraussichtlich in einer Spannezwischen 217 Mio. USD und 237 Mio. USD, da der EMEA und derasiatisch-pazifische Raum ihre Leistung im Laufe des zweitenHalbjahres weiter verbessern und Nord- und Südamerika weiterhinrobust bleiben. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein freier Cash Flow(ohne M&A-Aktivitäten) zwischen 90 Mio. USD und 110 Mio. USDerwartet. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 wirdvoraussichtlich mindestens 75 % des freien Cash Flows (ohneM&A-Aktivitäten) in Schweizer Franken betragen und nicht unter demDividendenbetrag von 2,30 CHF pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017liegen.Regionale FührungskompetenzSusanne Seitz wechselt am 19. November 2018 als neuestellvertretende Geschäftsführerin für EMEA zu Landis+Gyr. In derRegion Asien-Pazifik wurde Steve Jeston zum Interimsleiter der Regionernannt. Das Unternehmen hat den 29. Januar 2019 als Termin für denersten Capital Markets Day von Landis+Gyr festgelegt und bietet dortdie Möglichkeit, das erweiterte Führungsteam zu treffen.NachhaltigkeitsberichtDer Nachhaltigkeitsbericht von Landis+Gyr für das Geschäftsjahr2017 wurde heute veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2017: DerWasserverbrauch innerhalb der Gruppe sank um 10,0 %; derGesamtverbrauch an Chemikalien sank um 2,4 %; die Gesamtabfallmengestieg um 5,3 %, was hauptsächlich auf die Verlagerung vonProduktionskapazitäten intern und an externe Partner zurückzuführenist; und die gesamten CO2-Emissionen sanken um 11,1 %. Seit Beginnder Messung der CO2-Bilanz von Landis+Gyr im Jahr 2007 konnten dieCO2-Emissionen pro Umsatz um 31 % reduziert werden.Aktuelle Unternehmensentwicklungen- In Nordamerika unterzeichneten öffentliche Stromversorgerkunden inden USA neue Technologie-Lösungsvereinbarungen mit Landis+Gyr, dieinsgesamt über 270.000 zusätzliche AMI-Endpunkte sowie eineAktualisierung von Software und Technologie vorsehen. Zu denwichtigsten Kunden gehören die Kissimmee Utility Authority, SouthPlains und Sulphur Springs.- In Großbritannien wird nun der Übergang zur nächsten Generation vonintelligenten Zählern (SMETS2) von der Regierung für Dezember 2018bestätigt. Als britischer Marktführer hat Landis+Gyr denAuftragsbestand von 161 Mio. GBP um Aufträge mit 18 Mio. Zählernerweitert, die jetzt bereitgestellt oder unter Vertrag genommenwerden.- In Frankreich erteilte Enedis Landis+Gyr den Auftrag, ca. 20 %ihres zukünftigen Volumens (mit Potenzial für eine weitereExpansion) für den geplanten Einsatz der nächsten dreizehnMillionen Linky-Zähler bis 2023 zu liefern, im Einklang mit denvorangegangenen Ausschreibungen und Aufträgen zur Lieferung vonLinky-Zählern und Datenkonzentratoren.- Landis+Gyr stellte eine umfassende Managed-Services-Lösung für denBetrieb aller 660.000 intelligenten Messstellen von Caruna Oy inFinnland vor, wobei Caruna und ihren Kunden täglich mehr als 17Millionen validierte Messwerte zur Verfügung gestellt werden. DerDienst umfasst den vollständigen Betrieb intelligenter Zähler füreine Dauer von sechs Jahren und eine optionale Verlängerung umweitere drei Jahre.- Landis+Gyr und Pacific Equity Partners (PEP) gründeten ein JointVenture, das Acumen von Origin Energy Limited, Australiens größtemEnergieversorger, übernahm. Das Acumen Geschäft umfasst diebestehende Verwaltung von bereits eingesetzten 170.000intelligenten Zählern und einen langfristigen Vertrag mit Originüber die Bereitstellung und Verwaltung weiterer intelligenterZähler in ganz Australien.Der Halbjahresbericht 2018 der Landis+Gyr Group, derNachhaltigkeitsbericht 2017/2018 und die Investorenpräsentation zumHalbjahr 2018 wurden heute veröffentlicht und können unterwww.landisgyr.com/investors heruntergeladen werden.Audio-Webcast und Telefonkonferenz von Investoren/AnalystenDas Management von Landis+Gyr wird eineInvestoren-/Analystenkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse desUnternehmens zu diskutieren.Datum und Uhrzeit: 26. Oktober 2018 um 09:00 Uhr MEZSprecher Richard Mora (CEO) und Jonathan Elmer (CFO)Audio-Webcast: www.landisgyr.com/investorsTelefon: Europa +41 (0)58 310 5000Großbritannien: 44 (0)207 107 0613USA: +1 (1)631 570 5613Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentationein und fragen Sie nach "Halbjahresergebnis 2018 von Landis+Gyr".Wichtige DatenCapital Markets Day 29.Januar2019Veröffentlichung der 29. MaiErgebnisse für das 2019Geschäftsjahr 2018Jahreshauptversammlung 25.2019 Juni2019Veröffentlichung der 25.Ergebnisse des ersten OktoberHalbjahres GJ 2019 2019Informationen zu Landis+GyrLandis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integriertenEnergiemanagementlösungen für den Versorgungssektor. Das Unternehmenbietet eines der umfassendsten Produkt- und Dienstleistungsportfoliosfür komplexe Branchenherausforderungen und liefert umfassendeLösungen für den Aufbau eines intelligenteren Stromnetzes,einschließlich intelligenter Zähler, Tools zur Messung undAutomatisierung von Verteilungsnetzen, Lastkontrolle und Analytik.Landis+Gyr ist in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. Miteinem Umsatz von rund 1,7 Milliarden USD beschäftigt das Unternehmenrund 6.000 Mitarbeiter, deren einzige Aufgabe es ist, der Welt zuhelfen, mit Energie besser umzugehen. Weitere Informationen findenSie unter www.landisgyr.comHaftungsausschlussDiese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagenbeinhalten, z. B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen","erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten","werden" oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche zukunftsgerichtetenAussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer erheblichenAbweichung zwischen den tatsächlichen Ergebnissen, der finanziellenSituation, der Entwicklung oder der Leistung der Landis+Gyr Group AGund denjenigen führen können, die ausdrücklich oder implizit indiesen Aussagen angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieserUnsicherheiten sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichteteAussagen verlassen. Die Landis+Gyr Group AG übernimmt keineVerantwortung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder anzukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Pressekontakt:Stan MarchTelefon +1 678 258 1321Stan.March@landisgyr.comChristian WaeltiTelefon +41 41 935 6331Christian.Waelti@landisgyr.comOriginal-Content von: Landis+Gyr, übermittelt durch news aktuell