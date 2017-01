Krügerrand: Die bekannteste Goldmünze wird 50!

Weitere Suchergebnisse zu "Randgold Resources":

gestern habe ich Ihnen hier im „Schlussgong“ über die jüngste Entwicklung des Goldpreises berichtet und darüber, wie es im Jahr 2017 weitergehen könnte. Zudem habe ich Ihnen einige Gründe genannt, die teils generell und teils speziell in der augenblicklichen Situation für eine Investition in Gold sprechen. Auch heute geht es hier im „Schlussgong“ um das Thema Gold. Denn in diesem Jahr feiert die bekannteste Anlagemünze der Welt ihren 50. Geburtstag. Es handelt sich dabei um die südafrikanische Krügerrand-Goldmünze. Der sogenannte Krügerrand, eine Feinunze Gold schwer, wurde zum ersten Mal im Jahr 1967 geprägt und seither rund 60 Mio. Mal verkauft und damit häufiger als alle anderen Goldmünzen zusammen. Auch meine erste Goldmünze war ein Krügerrand.

In Deutschland besonders beliebt

Besonders beliebt ist der Krügerrand bei deutschen Gold-Anlegern. „Zwei Drittel unserer Münzverkäufe sind Krügerrands, er hat in Deutschland eine dominante Vormachtstellung bei den Anlagemünzen“, so Oliver Heubusch, Leiter Edelmetallhandel bei Degussa Goldhandel. Das könnte zum Teil daran liegen, dass der Krügerrand auch deutsche Wurzeln hat. Denn die nach dem einstigen südafrikanischen Präsidenten Paul Kruger benannte Münze geht zurück auf ein historisches Vorbild, das einst von der kaiserlichen Prägeanstalt in Berlin entworfen worden war.

Bis heute ein offizielles Zahlungsmittel

Ein weiterer Grund dafür, dass der Krügerrand so gefragt ist, dürfte die Tatsache sein, dass er bis heute ein offizielles Zahlungsmittel ist. Ursprünglich wurde die Goldmünze ausnahmslos mit einem Gewicht von 33,9 Gramm herausgegeben. Davon waren 31,1 Gramm (eine Feinunze) Gold und der Rest Kupfer (daher auch die besondere, leicht rötliche Farbe der Münze). Die Kupferlegierung sollte die Oberfläche der Münze vor Kratzern schützen, da Gold ein vergleichsweise weiches Material ist. Der Krügerrand hat daher – anders als konkurrierende Goldmünzen – 22 statt 24 Karat. Zum 50. Geburtstag in diesem Jahr wird es aber eine Reihe von Sammlermünzen auch in anderen Größen geben. Das hat Tradition. Denn bereits zum 40. Geburtstag des Krügerrands gab es 40 Münzen mit einem Gewicht von 1 kg Gold zu einem Preis von 30.000 Euro. Diese waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Doch ganz gleich ob Sammleredition oder „normaler“ Krügerrand – die Münze hat in den vergangenen 50 Jahren nichts von ihrem Glanz verloren und wird es auch in den kommenden 50 Jahren nicht tun.

Meine grundsätzliche Empfehlung in Sachen Edelmetalle

Abschließend noch einmal meine grundsätzliche Empfehlung vom gestrigen Tag: Je nach Erwartungshaltung und Risikoneigung empfiehlt es sich, zwischen 5 und 15% Ihres Vermögens in verschiedene Edelmetall-Investments zu stecken. Sie können beispielsweise auf physische Edelmetalle setzen (Münzen wie den Krügerrand und Barren als Notgroschen) und den Rest in börsengehandelte (und physisch hinterlegte) Gold- und/oder Silber-ETCs investieren. Wer es etwas riskanter mag, kann auch auf Gold- und/oder Silber-Aktien setzen. Konkrete Empfehlungen zu Gold- und Silber-Investments finden Sie in meinen Börsendiensten „Depot-Optimierer“ und „Einsteiger-Depot“.

