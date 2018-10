Krieg der Pixel - ESL One feiert zweite Auflage in Hamburg - Mercedes-Benz erneut Premium-Sponsor des Gaming-Spektakels - MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN (AUDIO)

Hamburg (ots) -Anmoderation:Sie kamen, sie eroberten, sie siegten. Gefeiert von tausendenZuschauern strecken die Jungs von Team Secret bei der ESL One inHamburg den heiß begehrten Pokal in die Höhe. Sie haben sich heuteAbend (28.10.) bei der zweiten Auflage des Events in der Hansestadtgegen die gesamte Weltelite durchgesetzt und können sich über sageund schreibe 300.000 Dollar Preisgeld freuen.O-Ton Ansage Sieger und Jubel(0:13)Zwölf der weltbesten Dota-2-Teams sind am Wochenende in derHamburger Barclaycard Arena wieder gegeneinander angetreten und habendie Stadt in ein regelrechtes Mekka für Fans des Spiels verwandelt.Die Atmosphäre: dunkel und laut, in der Mitte der Halle riesigeBildschirme, auf denen das Spiel übertragen wird. Dota 2 ist einesder beliebtesten Online-Games - und das schon seit vielen Jahren. Undso funktioniert es: zwei Teams treten in einer virtuellen Kampfarenain Echtzeit gegeneinander an. Es geht darum, die gegnerische Basis zuzerstören und die eigene zu schützen. Bei Dota 2 besteht jedes Teamaus jeweils fünf Spielern und die zeigen dann während des Turniers,was sie taktisch so drauf haben, um ihre Gegner in die Knie zuzwingen. In den einzelnen Partien geht es wahnsinnig schnell zurSache und das treibt auch den erfahrensten Spielern die Schweißperlenauf die Stirn. Für die Dota-2-Fans ist das Spektakel in Hamburg einabsolutes Highlight, schließlich haben sie die Möglichkeit, ihreIdole live spielen zu sehen. Ein unvergleichbarer Event für RalfReichert, den Geschäftsführer der ESL:O-Ton Ralf ReichertAlso die Stimmung ist hervorragend. Ich glaube, das was wirletztes Jahr hier geschaffen haben - dass die Fans das Spiel, ihreHelden und die Community feiern und sich dabei teilweise verkleiden -das passiert wieder und darüber sind wir froh. (0:14)Neben dem Siegerteam darf sich auch Yeik "MidOne" Nai Zheng vonTeam Secret freuen. Er wurde heute Abend vom Publikum zum Mercedes-Benz MVP gewählt - das steht für "Most Valuable Player", also derwertvollste Spieler des Turniers. Bei der Preisvergabe wurden ihm dieSchlüssel zu einem nigelnagelneuen Auto von Mercedes-Benz im Wert von50.000 Euro überreicht. Der Autobauer aus Stuttgart war auch diesesJahr wieder als Premium-Sponsor dabei. Vor knapp einem Jahr hat hierin der Arena die Zusammenarbeit der ESL und Mercedes-Benz begonnen.Die Partnerschaft umfasst Turnier-Sponsorings weltweit. Jetzt - einJahr später - ist es Zeit Bilanz zu ziehen:O-Ton Ralf ReichertAlso von unserer Seite sind wir stolz, glücklich, zufrieden,alles. Ich glaube, das was wir versuchen zu machen, ist ja nicht einLogo irgendwo hinzupacken, sondern Inhalte zu schaffen, unser Produktdamit zu verbessern und gemeinsam einen Wert für Fans und Zuschauerzu erstellen. Dort haben wir beide gemeinsam in diesem ersten Jahrwahnsinnig viel gelernt und sind auch - wenn man sich es jetzt in derganzen Organisation und Umsetzung anschaut - viele Schritte weiter.Am Ende des Tages, von MVP bis vor Ort Aktivierung bisOnline-Verlängerung macht das Ganze diesen Event zu einem besserenEvent. (0:37)eSport ist für Sponsoren wie Mercedes-Benz der Marketingkanal, umneue Zielgruppen zu erreichen. Dabei helfen auch die rund 300Millionen eSports-Fans weltweit, Tendenz steigend. Eine aktuelleMarktforschungsstudie zeigte kürzlich, dass die Zahl der Menschen,die schon einmal etwas von eSports gehört haben und damit alsopotenziell Fan werden könnten, bei 1,6 Milliarden liegt. Für RalfReichert ein Boom, der gerade erst begonnen hat:O-Ton Ralf ReichertWenn man jetzt einmal ganz weit zurück denkt, war spielen jairgendwie schon das erste Medium in der Steinzeit, wo dann die erstenWürfel gebastelt waren. Ich glaube Gaming im Allgemeinen hat jetzt inden letzten zwanzig, dreißig Jahren auch den Weg zum Mainstreamgeschafft und bringt im Endeffekt das Spielen, alsHauptfreizeitbeschäftigung zurück in die Kinder- und Wohnzimmer. Ichglaube, dass das, was wir gerade hier sehen, ist erst der Anfang. Ichbin davon überzeugt, dass es das größte Entertainment-Medium der Weltwird und eSport logischerweise auch noch in ganze andere Höhenvorpreschen wird. (0:34)Die eSports-Branche hat sich in den letzten Jahren rasantentwickelt: bis zu 205 Millionen Menschen weltweit verfolgen diesportlichen Wettkämpfe im Internet. Bei so viel Zuspruch ist es auchkeine Frage ob, sondern nur wie schnell eSports zu einer reifenMulti-Milliarden-Dollar-Industrie heranwachsen wird. Dabei hat alleseinmal so klein angefangen. Vor rund zwanzig Jahren fiel derStartschuss für den deutschen Ableger des weltweit größteneSports-Unternehmen ESL. Beim ersten Livestream waren damalsgerademal knapp 50 Zuschauer dabei. Heute füllt die Liga weltweitganze Stadien, die Turniere haben sich zu einem Massenphänomengemausert. Damit ist damit genau das passiert, wofür die ESLeigentlich gegründet wurde, so Ralf Reichert:O-Ton Ralf ReichertWir haben 2000 ja mit zwei Grundsatz-Ideen angefangen. Die ersteist: das Ganze wird ein Zuschauersport, weil auch nur so können wirdas groß machen und da auch irgendwie ein Geschäft daraus machen, dasSpieler bezahlen kann. Der andere Grund war: am Ende des Tages wurdendamals die Spieler ja nicht als Stars gefeiert, sondern sie wurden jamaximal abgenickt als, ok das ist nicht totaler Unsinn, was ihr dorttut. Und unser Ziel, unsere Aufgabe, unsere Unternehmensmission warja, das zu ändern und diese Spieler in große Stadien zu bringen undzu Stars zu machen. (0:35)Definitiv lässt sich sagen, dass eSports längst keine Randsportartmehr sind und die Spieler tatsächlich Star-Status erreicht haben. Dieweit über zehntausend Besucher dieses Wochenende in Hamburg, die dieHalle zu einem brodelnden Hexenkessel gemacht haben, sind der Beweis.Die ESL One ist für die Fans nicht nur ein spannendes Turnier,sondern auch eine Plattform, um sich auszutauschen und sich zutreffen. Viele sind von weither angereist um hier gemeinsam ihreLeidenschaft für Dota 2 zu feiern. Die Begeisterung ist also hoch:O-Ton UmfrageAlso es ist jetzt unser erstes Mal, aber es ist auch einfach livedabei zu sein und die Stimmung mitzuerleben. / Es ist noch einmaletwas anderes, als es nur zu streamen, ganz cool. / Ich spiele schonseit einigen Jahren und hab mir gedacht, also wir sind ausÖsterreich, einmal nach Hamburg fliegen und sich das anschauen. / Mankennt es ja von zu Hause, aber das ist dann noch einmal eine ganzandere Hausnummer. / wir haben vor fünf Jahren zusammen begonnen, dasSiel zu spielen und das hat uns dann bis jetzt begleitet und wirhaben schon Jahre lang davon geredet, dass wir uns das einmalanschauen müssen und durch das, dass es jetzt schon eine ansehnlicheGrößte erreicht hat, haben wir uns gedacht, das müssen wir beim Hypedabei sein und wir sind sehr begeistert. (0:31)Abmoderation:Die ESL One in Hamburg ist übrigens das größte Dota-2-FestivalEuropas. 