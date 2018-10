Kreise: China will Autosteuer halbieren

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Regierung will Kreisen zufolge der schwächelnden Nachfrage auf dem Automarkt mit Steuersenkungen entgegenwirken.



Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will die Reform- und Entwicklungskommission (NDRC) die Steuer, die beim Autokauf anfällt, von 10 auf 5 Prozent halbieren. Die Steuerkürzung gelte für Kleinwagen mit weniger als 1,6 Liter Hubraum, die den Großteil der Autokäufe ausmachen.

