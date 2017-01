Kreative Ideen für die Küche von morgen / Verleihung des Stiftungspreises 2017 an Hochschulen in Furtwangen und Wismar und die beteiligten Studenten (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Bilderhttp://ots.de/e49en--------------------------------------------------------------Leonberg/Köln (ots) -Auf positive Resonanz stieß die diesjährige Preisverleihung derDER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNG bei den zahlreichen Besuchern ausIndustrie, Handel, Politik und Medien, die traditionell amMessedienstag im Rahmen der LivingKitchen 2017 stattfand. Beimaktuellen Stiftungsprojekt entwickelten die Studenten der beteiligtenHochschulen Wismar und Furtwangen zahlreiche kreative Ideen für dieKüche von morgen, deren Resultate auf dem Messestand der LeonbergerVerbundgruppe und der Stiftung ausgestellt wurden.Umfrage als Basis für das ProjektStudierende der Angewandten Gesundheitswissenschaften ausFurtwangen hatten als Grundlage für die Entwicklung der Küchenideenzu Beginn des Projektes junge Menschen zwischen 19 und 29 JahrenFragen rund um ihre Essgewohnheiten und die Bedeutung der Kücheaktuell und in Zukunft gestellt und statistisch ausgewertet. Herausgekommen sind interessante Ergebnisse: 88% der Befragten hält sichmehrmals täglich in der Küche auf, die Küche hat einen sehr hohenStellenwert in dieser Altersgruppe. Dementsprechend würde knapp überdie Hälfte zwischen 15.000 und 20.000EUR für eine Küche ausgeben. Beider Frage, in welche Bereiche die jungen Menschen in den nächsten 10Jahren das meiste Geld investieren würden, kam heraus, dass eine neueKüche auf dem fünften Platz der Wunschliste landet, nachWohneigentum, Urlaubsreise, Fahrzeug und Hobbys. Bei denInvestitionen in die Räumlichkeiten steht die Küche auf Platz 1, mitdeutlichem Abstand gefolgt von Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. ImRanking der verschiedenen Küchentypen belegt die Familienküche mit 34Prozent den ersten Rang, danach kommen die High-Tech-Küche und dieLandhaus-Küche. Frisches Obst und Gemüse, Qualität, Gemeinschaft sinddie Begriffe, die den Befragten beim Kochen wichtig sind.Die Studierenden aus Furtwangen haben somit dokumentiert, dassIndividualität nirgendwo stärker ausgeprägt ist als bei der eigenenKücheneinrichtung. Es gibt nicht DIE Küche von morgen, sondern vieleverschiedene - je nach individueller, aktueller Lebenssituation.Gemeinsam mit den Studierenden der Hochschule Wismar aus denFachrichtungen Design und Gestaltung wurden die Ergebnisse derUmfrage ausgewertet. Heraus kam eine Einteilung in vier verschiedeneKoch-Typen und die Entwicklung von hierzu passenden Küchenideen, diezusammen mit Industriepartnern (AEG, Ballerina, Hettich, Kesseböhmeru.a.), Mitgliedern und den Hochschulen weiter entwickelt wurden.Die vier Koch-Typen und die vier Ideen im Einzelnen:BIO-KOCHER: Freundschaft und Familie sind wichtiger als Status undStress. Kochen und Küche sind etwas Besonderes. Bio-Kocher legen Wertauf Qualität und Ästhetik. Warum das Brot nicht selber backen? Dasfrische Gemüse kommt aus der Region vom Bio-Bauer. Das Motto: Lieberweniger, dafür aber frisch und gesund.Ein ökologisches Küchenmöbel, die Arbeitsplatte aus Massivholz inAhorn, möglichst aus nachhaltigem Anbau. Front, Korpus oder Gestellin zurückhaltender Farbigkeit. Schlicht und schön soll der Solitärsein, wohnlich und sich der vorhandenen Küche anpassen. Eine guteVerbindung von Natur und Ästhetik, in guter Qualität, hochwertigerVerarbeitung, mit attraktiven Detaillösungen und Langlebigkeit - imSinne eines Erbstücks.LÄSSIG-KOCHER halten sich nicht an Essenszeiten, stattdessen stehtdie Aktivität - sei es beruflich oder privat - an erster Stelle.Gegessen wird, wenn es passt - selten zuhause. Eine eigene Küchebraucht der Lässig-Kocher nicht unbedingt. Die Konzeptentwicklung derLässig-Küche stellt den herkömmlichen Gedanken einer Küchenzeile aufdem Kopf. Die Designstrategie verknüpft die Ansprüche an eininnovatives Küchenmöbel mit der Flexibilität der heutigenArbeitswelt. Ergebnis ist das aufmerksamkeitsstarke Konzept ausmobilem Service-Butler und tresenartiger Basisstation. Diehochmoderne Technologie des Butlers bietet eine vielseitigeBenutzung, die Mahlzeit wird eingenommen, während der Nutzer bequemin einem Sessel sitzt und von seinem fahrbaren Butler bedient wird.GENUSS-KOCHER: Kochen ist genial, ist Erholung vom Tagesgeschehen.Genießen können ist eine Gabe. Frische und Qualität der Produkte sinddabei das A und O der feinen Küche, die Echtheit des Materials einMuss, die Haptik edler Hölzer Inspiration. Genuss-Kocher sindindividuell, sind Perfektionisten, sind Technik-Freaks, sind Designverliebt und lassen sich gerne über die Schulter schauen.Der Genuss-Kocher zelebriert das Kochen für sich und andere. Ihmist das Kochen und gutes Essen sehr wichtig, aber auch dasKochwerkzeug muss präsentiert werden. Hierfür gibt es einebeleuchtete Messervitrine in der edlen und großzügigenFunktionsrückwand. Gleich daneben das Herzstück guterFleischbereitung - der Dry-Ager Kühlschrank - der aus denklassischen Elektrogeräten wie Weinkühlschrank, Dampfgarkombinationenoder dem Stauraum für die Kochutensilien heraussticht. Im Zentrum dergroßen Küche steht der ausgefallen designte Granitküchenblock - dieBühne für den Genuss-Kocher, hier wird die Vor- und Zubereitung derSpeisen zelebriert.CLEVER-KOCHER können organisieren, sie haben den Durchblick unddenken strukturiert. Ein Familienhaushalt ist ein Unternehmen, daskluges Management verlangt. Die Prozesse des Einkaufs, derZubereitung und des Verzehrs müssen koordiniert sein. Dafür wird eineKüche mit kurzen Wegen benötigt, mit perfekter Anordnung der Geräte,cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten und pflegeleichten Oberflächen.Die Küche besticht durch Cleverness hinsichtlich derLebensmittelzubereitung und Aufbewahrung. Zu ihren Highlights gehörtder Müsli-Dispenser, der aus dem Hochschrank auf Bedienhöhe heruntergeschwenkt werden kann, der Geschirrspüler mit Comfortlift der dasleichte und ergonomische Befüllen unterstützt. Außerdem die Kühl- undGefrierschubladen mit verschiedenen Kühlzonen, die einenübersichtlichen schnellen Zugriff und optimale Lagerung frischer undgefrorener Lebensmittel bieten, eine Tierfutterschublade imKüchensockel für die Hygiene des Futters der vierbeinigenHauslieblinge und, und ...Der Stiftungspreis 2017 "Die Küche von morgen" würdigtinsbesondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen denFachbereichen Design, Innenarchitektur und AngewandteGesundheitswissenschaften und geht nach einstimmiger Entscheidung derFachjury in gleichen Teilen an alle drei Fachbereiche derHochschulen. Vier heraus-ragende studentische Ideen wurden inZusammenarbeit mit der Industrie, dem Handel und den Hochschulenumgesetzt.Nachwuchssicherung und -förderung als Hauptaufgabe"Die Küchenindustrie und der Küchenhandel gehören mit zu deninnovativsten Branchen in Deutschland", sagte VerbundchefErnst-Martin Schaible zur Eröffnung der Preisverleihung. "Damit diesauch so bleibt", mahnte Schaible, "müssen wir gemeinsam alleAnstrengungen unternehmen, um den Nachwuchs für unsere Branche zubegeistern und bestmöglich auszubilden. Daher gehört die Förderungdes Branchennachwuchses zu einer der wichtigsten Aufgaben. Somit istauch langfristig sicher gestellt, dass die weltweit führende Rolleder deutschen Küche auch in den kommenden Jahrzehnten weiterausgebaut werden kann."Gemeinsam mit Handel und Industrie initiiert die Stiftung ininterdisziplinären Foren branchenspezifische Studienprogramme fürStudenten und unterstützt die Studienarbeiten durch Praxiswissen imRahmen von Lesungen, Exkursionen in Fertigungsbetriebe undAusstellungen führender Küchenspezialhäuser. Besonders dankteErnst-Martin Schaible den Industriepartnern, dem KüchenspezialistenSteffen Widmer aus Schwerin und den Hochschulen und Studenten für ihrEngagement, ohne die die Entwicklung und Umsetzung der Ideen nichtmöglich wäre.Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kölnmesse,lobte in seinem Grußwort das Engagement und die besonderen Leistungender DER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNG und des StiftungsvorstandsErnst-Martin Schaible für die gesamte Küchenbranche. "In vielenBranchen wird das Fehlen von Nachwuchskräften beklagt. In derKüchenbranche sieht es glücklicherweise ein wenig anders aus, da dankHerrn Schaible und der von ihm gegründeten Stiftung mit vielEngagement und Herzblut vieles dafür getan wird, Fachfremde für dasThema Küche zu begeistern und zu gewinnen. Dies ist vorbildlich undverdient viele Nachahmer", so Gerald Böse.Nächste Projektarbeit ist in PlanungDie Inhalte des Stiftungsprojektes 2017-2019 werden im Frühjahr2017 entwickelt und kommuniziert, die Preisverleihung erfolgt imRahmen der LivingKitchen 2019.Die Stiftung: Die DER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNG wurde 2009 vonErnst-Martin Schaible, Geschäftsführender Gesellschafter DER KREIS,gegründet, um das an den Hochschulen bislang vernachlässigte ThemaKüche in den Studiengang Innenarchitektur zu integrieren. DER KREIS ANJA SCHAIBLE STIFTUNGMollenbachstraße 2 - 71229 LeonbergTelefon: 0 71 52 / 60 97-165 - Telefax: 0 71 52 / 60 97-500info@anja-schaible-stiftung.de - www.anja-schaible-stiftung.de