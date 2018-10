Solingen (ots) - Erstmalig im deutschsprachigen Raum startet derOnlinekongress "Frauen Power Tage". 24 namhafte Expertinnen zeigenvon Montag bis Freitag, 19. bis 23. November, kostenfrei auf, wieFrauen erfolgreich durchstarten können.Mit dabei sind zum Beispiel eine Digitalisierungs-Expertin, diedie Chancen des Internets für Frauen deutlich macht, oder eineUnternehmensberaterin, die die Macht der weiblichen Kooperation zunutzen weiß.Jede der 24 erfolgreichen Expertinnen verrät ihr eigenes Geheimnisberuflichen und privaten Erfolges. Sie schauen aus so verschiedenenBlickwinkeln auf das Thema, weil es für Frauen viele Wege zum Zielgibt - manche davon sind überraschend.Mit dabei sind unter anderem ...... Barbara Budrich, namhafte Verlegerin aus demWissenschaftsbereich, mit dem Thema "Fair oder erfolgreich? Wie Duselbst gemachte Hürden im Kopf überwinden kannst" und... Ismene Poulakos, Storytelling-Expertin und ehemaliges Mitgliedder Chefredaktion des Kölner Stadt-Anzeigers, mit dem Thema "Wie DuDeine Geschichte für Deinen Erfolg erzählst" und... Ulrike Scheuermann, Bestseller-Autorin und Psychologin, mitdem Thema "Innerlich frei: Was Du gewinnst, wenn Du Deine ungeliebtenSeiten annimmst"."Ich habe ganz bewusst das Mittel eines Onlinekongresses gewählt,um die Teilnahme so einfach wie möglich zu machen. Dafür eignet sichdiese Form der Veranstaltung im Internet ganz hervorragend", sagtKongress-Veranstalterin Miriam Betancourt, Journalistin undOnline-Unternehmerin.Wer bei dem Online-Event mit dabei sein möchte, braucht sich nurmit seiner Email einzutragen und bekommt während des Kongresses jedenTag fünf Interviews freigeschaltet. Die Videos sind jeweils von 8 bis22 Uhr an dem Tag verfügbar, so dass genug Zeit ist, sie in Ruheanzuschauen.Die Teilnahme ist kostenlos. Nur wer alle Videos über das Eventhinaus verfügbar haben möchte, kann das Kongresspaket erwerben.Informationen und Anmeldung zu dem Kongresshttps://www.miriam-betancourt.de/onlinekongress-frauen-power-tage/Die Veranstalterin Miriam Betancourt ist ausgebildete Journalistinund hat unter anderem beim WDR und der Deutschen Presse-Agenturgearbeitet. Kongresse auf internationaler Ebene hat siemitorganisiert bei den Internationalen Journalisten-Programmen (IJP).Zurzeit arbeitet sie beim Kölner Stadt-Anzeiger. Darüber hinausunterstützt sie Onlineunternehmen dabei, mit Ihrer Botschaft imInternet gehört zu werden.Pressekontakt:Miriam Betancourtinfo@miriam-betancourt.de0212/2534961Original-Content von: Miriam Betancourt, übermittelt durch news aktuell